Un cura en activo a los 93 años en Torres de Elorz

"Me destinaron a Aoiz y no me quería ir cuando me mandaron a Peralta, donde estuve feliz y sin querer marcharme. Luego me enviaron a Torres de Elorz y tuve que aprender dónde estaba. Y de ahí no he salido”. Tres pueblos y 70 años de vida sacerdotal resumen la trayectoria de, nacido en Villanueva de Arce y criado en Arrieta al quedar huérfano de padre. Con 93 años, sigue en activo, aunque pensando en la retirada en una fecha todavía indeterminada pero no lejana, según reconoce. Así se lo desveló al vicario en un encuentro reciente. “No me fastidies”, fue la respuesta de Miguel Larrandebere, relata días después.