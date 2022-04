El déficit en polideportivos impacta ya en los presupuestos municipales

Hace un par de semanas, en su último pleno, el Ayuntamiento de Estella aprobaba una nueva partida de 111.862 € destinada al polideportivo municipal. Era el equivalente al déficit producido en la instalación durante el año pasado con lo que iba a compensarse a la empresa gestora. La palabra déficit se repite este ejercicio en otros consistorios de la merindad que apostaron años atrás por un tipo de infraestructuras con piscinas cubiertas cuyas cuentas sufren hoy por partida doble. La pandemia se llevó de golpe a los abonados y solo han regresado en parte. Y, cuando se sale de ella, los precios de la energía dejan corta cualquier previsión anterior. E impactan, como en Estella, en las cuentas de Ayegui, Lodosa y San Adrián.

Que la situación sigue siendo complicada se reconoce desde la concesionaria Kirolzer -antes Serdepor- al frente del pabellón de Estella. Está costando la remontada y los dos mil socios de antes se sitúan hoy en torno a 1.400. Aunque se confía en mejorar con la apertura de las piscinas de verano, de momento se toman medidas en el consumo energético para aminorar la cuenta de explotación. Desde tener operativa solo una de las tres saunas a bajar la temperatura del agua. Y, a la vez, iniciativas para sumar abonados, como la campaña para celebrar el fin de las mascarillas en interiores con matrícula gratuita hasta el 30 de abril.

CÁLCULOS QUE QUEDAN VIEJOS

En Ayegui, ya el pasado otoño se decidió reabrir Ardantze pero sin las piscinas climatizadas al menos para toda la temporada de invierno. El alcalde, Leo Camaces, señala que el alza de la energía aleja de la realidad cualquier cálculo anterior. Si cuantificaron para el conjunto de la instalación un presupuesto este año de 175.000 € más IVA en gastos de luz, agua y gas, con los precios actuales alcanzaría los 350.000 €, que rondaría el medio millón sumándole el impuesto. “De haber abierto todo, hubiéramos tenido que asumir ese coste”, indica, con otros datos sobre la mesa. Los 36 € que el año pasado en esta misma fecha les costaba el metro cúbico de gas, frente a los 122 € actuales.

Con un modelo distinto al de Estella porque Ardantze funciona mediante una sociedad pública municipal,la posibilidad de licitar la explotación para confiar de nuevo la gestión a una concesionaria externa ha cobrado fuerza en los últimos meses. “Estamos estudiándolo desde hace tiempo porque nosotros no somos gestores deportivos y nos hemos reunido con varias empresas del mercado para conocer su interés. Pero ahora mismo, con estas subidas, vamos a paralizar el proceso y, más adelante, veremos qué posibilidades hay”.

Lo que sí harán -añade- es abrir las piscinas para la temporada estival y esperar a septiembre para tomar nuevas decisiones en función de cómo vayan los precios. “Veremos entonces qué presupuesto podemos manejar y tomaremos decisiones desde el consejo de administración de la empresa. Pero no podemos ir a esas cantidades sin saber lo que va a ocurrir porque no queremos desde el Ayuntamiento lastrar las cuentas. Nosotros siempre hemos tenido la idea de mantener los servicios abiertos, pero no a cualquier precio”, indica sobre una dotación que ha descendido hasta los 360 sus abonados.

A ese mismo impacto con los suministros se refiere Lourdes San Miguel, la alcaldesa de Lodosa. Sus piscinas cubiertas, gestionadas también por una sociedad pública, no han recuperado tampoco las cifras previa a la pandemia. “Partíamos de unos 800 socios justo antes del covid, con gente que nos venía también de Alcanadre o Pradejón. Nos quedamos en 300 y hemos subido hoy a 500, pero el incremento de los suministros está siendo brutal. Y en nuestro caso, al salir de una gestión externa, hemos tenido que sumar los costes de mantenimiento”, detalla.

El impacto en las cuentas municipales es claro. Si antes aportaban a la instalación 90.000 €, la partida se ha incrementado en este ejercicio a 160.000 €. Y, aunque la temporada de verano puede dar un respiro, la previsión con la tendencia actual es que sigan siendo deficitarias.

Las instalaciones llevaron ya a finales del año pasado al Ayuntamiento de San Adrián a establecer un plan de viabilidad cuando licitó de nuevo la gestión de su polideportivo. A lo largo de cinco años y con el fin de lograr el equilibrio económico, se comprometió a aportar hasta 400.000 €.