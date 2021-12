Investigan un caso de maltrato animal por abandono en la Merindad de Estella

maltrato animal por abandono en la Merindad de Estella. Fueron agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Navarravarón de 44 años, vecino de la Merindad de Estella como presunto autor de un Delito de Maltrato animal por abandono. La Guardia Civil de Navarra investiga un caso deen la Merindad de Estella. Fueron agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Navarra (SEPRONA) , los que procedieron a la investigación de un, vecino de la Merindad de Estella como presunto autor de un Delito de Maltrato animal por abandono.

La colaboración ciudadana resultó clave, ya que fue un ciudadano, el que se personó en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil de Lodosa (Navarra), comunicando que un perro se encontraba encerrado en una cerca, y el mismo presentaba unas condiciones que a su parecer resultaban de abandono.

Los agentes del SEPRONA desplazados al lugar donde se encontraba el animal, pudieron comprobar que se trababa de una perra de nombre Roni, la cual se encontraba en unas condiciones graves de desnutrición y abandono, por lo que los agentes iniciaron las labores de localización del propietario del animal, que a través del lector de de microchip que llevaba instalado, pudieron obtener los datos del legítimo propietario.

Los agentes del SEPRONA, al encontrar al perro en tal mal estado, instaron al propietario a trasladar al perro a una consulta veterinaria, donde el veterinario oficial acreditó el estado grave en el que se encontraba el animal con la necesidad inmediata de ingreso, quedando el animal ingresado en la clínica veterinaria para su tratamiento y recuperación.

REFLEXIONAR ANTES DE ADQUIRIR UN ANIMAL

Ante la problemática que pueda surgir, ahora que se aproximan fechas navideñas y por lo tanto tradicionales de intercambio de regalos, y en algunos casos pueden estar planteando la opción de traer una mascota que realmente no podemos atender de forma adecuada y que se pueden convertir en un posible caso de maltrato y abandono animal.

Antes de adquirir un animal hay que tener claro el compromiso que conlleva. Se trata de una opción para toda la vida del animal. Resulta importante pedir consejo a profesionales para saber qué tipo de animal nos conviene más según nuestros hábitos, y conocer las responsabilidades que tendremos que estar dispuestos a cumplir.

RESPONSABILIDADES AL ADQUIRIR UNA MASCOTA

Alimentarlo correctamente, atender su salud e higiene, dedicarle tiempo para que haga ejercicio, tenerlo en cuenta a la hora de planificar las vacaciones, recoger sus excrementos de la calle, educarlo y educarte para una adecuada convivencia en sociedad.

En ocasiones la convivencia entre personas y animales no es un éxito y la relación fracasa. No obstante, si llega el caso de no poder seguir viviendo con el animal, debemos encontrar a otra persona que pueda hacerse cargo y atienda adecuadamente sus necesidades.

A los animales hay que tenerlos bien identificados; existe la obligación de implantarles un microchip, o por su morfología mediante documentos. Puede ser de utilidad otros medios como collares que contengan la forma de contacto. Así resultará más factible localizar a sus dueños.

Un abandono, es delito no solo si conlleva la muerte o lesiones graves, también si peligra la vida del animal. En el Código Penal en su artículo 337 recoge tipificados los delitos relacionados con los animales domésticos. El Derecho Penal sanciona el maltrato con penas pecuniarias, y pena privativa de libertad.

La Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra, tiene por objeto regular las normas para la protección, el bienestar y la tenencia responsable de los animales de compañía.

COLABORACIÓN CIUDADANA

La colaboración ciudadana resulta eficaz ante la detección de posibles casos de maltrato animal. Los posibles hechos de maltrato comunicados por los ciudadanos, son investigados de forma individualizada por los agentes del SEPRONA. La mayor parte de las notificaciones recibidas son relacionadas con animales que pasan grandes periodos encadenados (no pueden estar atados de forma permanente), animales mal alimentados, así como los casos que presentan una falta de higiene.

Recordamos las diferentes posibilidades que Guardia Civil de Navarra dispone al servicio de los ciudadanos para comunicar cualquier incidencia. A través de las 53 oficinas de Atención al Ciudadano que se disponen en la Comunidad Foral, así como a través del número de teléfono atendido de forma permanente 062, o de la App gratuita Alertcops.

APP ALERTCOPS