Tierras de Iranzu recibe el otoño con música, magia y bertsolaris

Tierras de Iranzu se adelanta al cambio de estación y da un nuevo impulso a uno de los programas culturales y de ocio asentados en la merindad. La asociación turística presentó el jueves en la Mancomunidad de Montejurra de Estella la nueva edición los Ecos de Otoño, un proyecto gratuito para el público que como principal novedad incluye este año un festival de bertsolaris, el domingo 12 de septiembre, en el polideportivo del valle de Guesálaz, en Muez, a las 12.30 horas. Estará dirigido por Maite Berriozabal Berrizbeitia y participarán Julio Soto Ezkurdia, de Irurre y actual campeón navarro; Maialen Lujanbio Zugasti, de Hernani y Amets Arzallus Antia, de Hendaya, campeón absoluto en 2013.

La gerente de la entidad, Charo Apesteguía, explicó que, con este nuevo formato se quiere “rendir un homenaje en a una de las modalidades más genuinas de la expresión oral, de la cultura vasca, la improvisación cantada de los bertsolaris, literatura oral viva y que hoy en día ha sabido adaptarse a las nuevas circunstancias y constituirse en un circuito de información alternativo que goza en la actualidad de un gran prestigio social”. La programación incluye dos conciertos. El primero, este domingo 29 a las 12.30 horas, en la iglesia de San Martín de Azcona, con la Coral de Cámara de Pamplona y, la segunda, el 24 de octubre con el grupo de Folk Korrontzi, que repetirá en el programa de otoño con una actuación a las 12h en la plaza de Alloz.

No faltará la gira por los valles de Tierras de Iranzu con seis espectáculos de magia e ilusionismo que recuperan a uno de los grupos emblemáticos del programa, los Titiriteros de Binéfar. Actuarán el 11 de septiembre en Abárzuza con el espectáculo La Fábula de la Raposa. El horario de estos espectáculos será a las 18 horas, excepto para el primero de ellos, que tendrá lugar esta noche, bajo las estrellas, por requerimiento del guion. A las 21 horas, en el polideportivo de Guesálaz, en Muez, la compañía Trokolo Teatro presenta O me atienden o me voy, Mirando de frente al cambio climático. “Una obra en clave de humor que pone en relevancia el medioambiente”. En todos los espectáculos será obligatorio el uso de mascarilla.

NUEVOS PERSONAJES

La asociación retomará otra de sus propuestas estrella El bosque mágico, con ocho rutas teatralizadas por el cañón del río Iranzu. Este año, tras el éxito de la edición de 2020, se amplía a dos pases, de mañana y tarde, (10.30 y 17 h) para los días 5, 19 y 26 de septiembre y 3 de octubre. “Esta temporada, estrenamos guion con nuevas escenas, entre las que destaca un akelarre musical como colofón”, avanzó Apesteguía.

Crece el número de personajes. Durante el recorrido intervendrán el monje Dulanz, el organista loco, los carboneros, Akerkeitz, las lamias, Tártalo, Mikelatz, Atarrabi, las sorginas y los galtzagorris, representados por artistas de la compañía Teatrakalacalle y Circo Dabitxi. Para esta actividad las entradas tienen siete euros de precio para adultos y cuatro para los niños. El aforo es limitado y el uso de mascarilla obligatorio, se puede reservar en los teléfonos 646185264 y 948542371 y en el correo electrónico info@tierrasdeiranzu.com.