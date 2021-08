Pinchos al momento y brasa en el bar de Muniáin

La pandemia ha marcado a la hostelería. Puede resultar complicado de entender que con todas las dificultades que tiene este sector actualmente sigan existiendo emprendedores. Más aún si esto se da en una pequeña localidad de 275 habitantes como Muniáin de la Solana.

Es el caso de Óscar Javier Sánchez González, colombiano llegado a Navarra hace 21 años, y su mujer July Paulina Rueda Piedrahita. Desde el momento que pisó Pamplona Sánchez no ha conocido otro oficio que no esté ligado a un bar o restaurante. “Tengo 21 años de experiencia en la hostelería. He trabajado en el Bodegón, Mandarra, Conrada... también en alguna sidrería”, comenta él.

Fue en marzo cuando se animó a coger el bar de Muniáin de la Solana, localidad de Tierra Estella, junto a su mujer. “Tenía ganas de trabajar independientemente, así que presentamos la propuesta”, reconoce añadiendo que el local lo había dejado el anterior dueño por jubilación. “Se nos ha dado fuerte a los hosteleros, pero estamos contentos. Los vecinos también”, señala agradecido.

Junto a Sánchez trabaja su mujer y les echan una mano los hijos Mikel y Juancho . “Hemos notado que estamos atrayendo a gente joven de la zona”, indica Óscar Javier Sánchez. Uno de los motivos de esto es la nueva carta del Bar La Solana, donde lo tradicional y lo moderno cuajan a la perfección. “Hemos incluido otra clase de comida. Tenemos hamburguesas, picoteo, bocatas y, en especial, carnes a la brasa. Destaca el chuletón, el solomillo y el magret de pato”, explica el hostelero.

“Además de esa carta ofrecemos pinchos y fritos hechos al momento”, añade. Todos esos elementos son los que les ha diferenciado de ser un bar más. El toque local se puede ver en los nombres de los bocatas o hamburguesas. “El Muniáin es el que más sacamos. Luego está la hamburguesa Solana, que también la piden bastante”, explica. La llegada de este matrimonio supuso la reapertura del bar, que para la localidad es uno de los puntos de reunión.