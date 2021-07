Enarbolar los puntos fuertes en Lodosa

instalaciones deportivas con la creación de la LodoSana, una sociedad pública que va a gestionar todo el deporte con el fin de promover su práctica y la salud en todos los sectores de la población. Nombrados ya la junta directiva- formada por toda la corporación- y el consejo de administración--la alcaldesa, un concejal de cada grupo y el coordinador deportiva, falta aún designar la gerencia. Según señaló la primera edil Lourdes San Miguel, en estos momentos se está trabajando en la redacción de las bases con la Federación. “Esperamos aprobarlas en el consejo de administración en agosto e iniciar el proceso de inscripción”. Lodosa ha optado durante los últimos meses por mirar más hacia sí misma y convertir en ventajas sus puntos fuertes. En el segundo año de la era covid, la localidad ha decidido tomar el timón de lascon la creación de la LodoSana, una sociedad pública que va a gestionar todo el deporte con el fin de promover su práctica y la salud en todos los sectores de la población. Nombrados ya la junta directiva- formada por toda la corporación- y el consejo de administración--la alcaldesa, un concejal de cada grupo y el coordinador deportiva, falta aún designar la gerencia. Según señaló la primera edil Lourdes San Miguel, en estos momentos se está trabajando en la redacción de las bases con la Federación. “Esperamos aprobarlas en el consejo de administración en agosto e iniciar el proceso de inscripción”.

La identidad del municipio figura también en los Lodosabonos, las ayudas del Ayuntamiento para reactivar el comercio y el consumo local. E incluso en el paquete de actividades culturales que se ofertan para este verano, Lodosa a tu aire.

La apuesta por sus potenciales se extiende a la rehabilitación de la Torre de Velasco-antes de Rada- que reforzará la oferta turística y gastronómica ya existente. Entre los objetivos pendientes quedan el desarrollo del polígono industrial de Cabizgordo y el acceso, dirección Bilbao. en la AP-68.

“¿Por qué ponen más trabas a una plaza de toros que a un concierto?”

gener

José Antonio Baigorri de Luis, Pincha, fundó su ganadería hace 35 años. El apodo lo heredó de su bisabuelo, al que se lo pusieron cuando “pinchó”con una navaja a un jugador que le hizo trampas en una partida de cartas. Con los años, en Lodosa les conocen con este sobrenombre que lleva también uno de los hierros de la ganadería. El otro es El Tolco.

Acompañado por su hija Patricia Baigorri Rodríguez, de 31 años y que ha heredado la pasión por la ganadería de su padre, José Antonio Baigorri no oculta sus temores sobre el futuro de los espectáculos taurinos. “Han sido dos temporadas completas, desde octubre de 2019, cuando concluyó el toro con soga, sin apenas festejos, sin reses ni en las plazas ni en las calles. Espero que el año que viene se normalice un poco, pero no soy muy optimista”.

En los últimos años, las reses de Baigorri eran habituales en Pamplona, en Tudela, San Adrián, Peralta y en Aldeanuva del Ebro (La Rioja). Incluso, habían presentado cartel en Francia, en Mont de Marsan, en Las Landas. “No poder acudir a todos estos sitio fue un mazazo. La verdadera ayuda ha sido la del Ayuntamiento de Lodosa, que ha organizado festejos taurinos en los que hemos participado con una corrida de toros y una novillada picada. Es una gran diferencia porque en 2020 no lidiamos ni corrimos nada”.

GASTOS FIJOS

En estos momentos, el ganadero cuenta con 600 cabezas. El año pasado tuvo que sacrificar 100 vacas para reducir gastos. “Tenemos unos gastos fijos de 140.000 euros al año. En 2020, ingresamos unos 9.000 euros y 38.000 euros de las ayudas que concedió el Gobierno de Navarra. Este año, las cifras serán muy parecidas. Solo esperamos que el Gobierno reedite las subvenciones. Sin ellas, va a resultar muy difícil salir adelante. ”

Patricia Baigorri, que es peluquera y procura acompañar a su padre en todas las actividades relacionadas con la ganadería, no entiende las pegas que les ponen a los festejos taurinos. “Se están organizando conciertos con 2.000 personas en sitios cerrados. Se puede ir al cine, a un frontón ¿por qué tantas trabas al sector del toro y a las plazas? “, Su padre reconoce que no todos han salido igual de la pandemia. “A nosotros, al sector taurino nos han machacado. Empecé con 23 años y este ha sido m i sueño, mi trabajo”.

“Quiero romper estereotipos en torno a la mujer y la alcaldía”

gener

Lourdes San Miguel Rojo, arquitecta de 31 años, fue nombrada alcaldesa de Lodosa el pasado 13 de marzo tras la dimisión como primer edil de Pablo Azcona. Después de casi dos años como teniente de alcalde y de presidir la comisión de Promoción y Desarrollo de Lodosa, San Miguel decidió dedicar el 75% de su jornada laboral a la alcaldía con el objetivo de mantener su actividad profesional que, reconoce, le apasiona.

¿Cómo ha vivido los últimos cuatro meses y medio?

Desde el primer momento que entré en el Ayuntamiento, como concejal tras las elecciones municipales, me involucré mucho en el Ayuntamiento. Como alcaldesa, el trabajo diario, la organización general del consistorio, no han supuesto una sorpresa. Pero estos últimos cuatro meses han sido muy intensos, me da la sensación de que ha pasado mucho más tiempo. A los pocos días de prometer el cargo y cuando pensábamos que estábamos superando la pandemia, surgió un brote importante que nos llevó al cierre perimetral de Lodosa. Y, casi de repente, me tocó lidiar con una serie de situaciones que se nos vinieron encima, con cribados y nuevas normativas que aplicar.

¿Se volvería a presentar como cabeza de lista a las elecciones?

Es pronto para asegurarlo. Quedan casi dos años. Pero, en principio, sí. Mi intención es continuar en la política municipal y volver a presentarme, siempre que mis compañeros de LOIU estén de acuerdo.

Por segundo año consecutivo, se han visto obligados a suspender las fiestas.

Hemos organizado actividades para este verano, aunando la agenda cultural, lo que se ha denominado Lodosa a tu aire, con lo que hubiese sido la agenda festiva. Todo ello mirándolo desde una perspectiva responsable para no crear expectativas festivas ni llamadas a celebraciones. Se han preparado actos para que la gente esté a gusto, para que los lodosanos puedan desconecte y, al mismo tiempo, garantizar las medidas de seguridad y las distancias.

En estos momentos ¿se puede imaginar un toro con soga por las calles de Lodosa?

Nos piden prudencia y tenemos que ser prudentes en todo. Con n esto también. Vivimos una situación que cambia de un día para otro, con normativas en continua evolución. Un día nos dejan hacer encierros en la calle. Pero al día siguiente se produce un brote y los prohiben e imponen el toque de queda. Lo que está claro es que no vamos a cambiar la esencia del toro con soga de Lodosa y organizar un sucedáneo. Sin embargo, aún es pronto. No olvidemos que el toro con soga se celebra desde el tercer fin de semana de septiembre hasta el Pilar. Cuando se acerque la fecha, veremos si es viable.

¿Como ha superado la economía lodosana la crisis generada por la covid? ¿Han sido suficientes las ayudas?

Desde el Ayuntamiento, hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para ayudar al comercio local y a la hostelería. Estamos muy orgullosos de ellos. Mientras estuvimos cerrados, han estado en primera línea y, como ciudadanos, no podemos olvidar que estuvieron ahí cuando no pudimos salir fuera. Junto con la asociación de comerciantes hemos analizado la emisión de los Lodosabonos y las campañas de promoción del comercio local, con vídeos y cartelería. Las ayudas directas de 1.000 euros a la hostelería fueron muy bien recibidas. Por otro lado, la asesoría para autónomos, que ha permitido tramitar las ayudas y subvenciones de los Gobiernos de España y Navarra, ha hecho un gran trabajo. Por lo tanto, seguiremos estas vías de trabajo que han sido muy efectivas.

Y el sector industrial ¿cómo se ha visto afectado?

La industria lodosana, al pertenecer mayoritariamente al sector agroalimentario y a la maquinaria relacionada con esta actividad, no ha registrado grandes dificultades.

¿En qué situación se encuentra el polígono industrial de Cabizgordo?

En Gabizgordo, se modificó el proyecto para acotar la gran superficie proyectada en un principio y convertirla en una área industrial viable y este proceso lleva sus pasos. En estos momentos se está tramitando el nuevo PSIS. También es clave que avance en paralelo con el acceso de la AP 68, dirección Bilbao, porque sin duda es uno de los puntos fuertes del polígono.

¿Cuáles considera que son los puntos fuertes tiene Lodosa?

Somos conscientes de la importancia de nuestro oro rojo, del Pimiento del Piquillo y de la de los productos de la huerta, como el espárrago, tienen para la industria y para el sector turismo. Impulsarlos es uno de nuestros objetivos. Este año, pretendemos dar una vuelta de tuerca a las jornadas de exaltación del Piquillo, y recuperar la feria de sostenibilidad que coincidía con las verduras de primavera.

¿Existe un problema de falta de vivienda en Lodosa?

La oferta existente del parque inmobiliario es bastante antigua. Las últimas VPO son de hace más de una década. Lo que el ciudadano pide es una vivienda de alquiler o de alquiler con derecho a compra, con más accesibilidad y mejoras energéticas. En este sentido, estamos trabajando con Nasuvinsa.

¿Qué objetivos le gustaría lograr cuando acabe la legislatura?

En el plano material, iniciar el desarrollo del entorno de Montserrat. Es una zona que me encanta, con mucho valor histórico y sentimental . En el plano inmaterial, me gustaría da un paso en la normalización de la mujer. Nunca ha habido una alcaldesa en Lodosa y creo que hay que romper muchos estereotipos en este sentido.