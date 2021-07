Un joven estellés representará a España en la Olimpiada de Economía

Pablo Álvarez Lander, de 18 años, será uno de los cinco representantes con que contará España en la Olimpiada Internacional de Economía, una prueba que en esta edición debido al covid se realizará online y desde Málaga durante la última semana de este mes. Es el primer navarro en llegar a esta convocatoria y lo hace tras lograr un tercer puesto entre los 123 participantes de la fase nacional celebrada en Alcalá de Henares.

Álvarez conocía la celebración de estas olimpiadas. Las había visto, sabía que existían y pensaba: “cuando llegue la hora, ya veremos”. Un día en clase, el profesor les explicó en qué consistían y después preguntó si alguien estaría dispuesto a participar en la Olimpiada de Economía en Navarra. Entonces, el estellés no lo dudó en ningún momento y le dijo que quería ir. Finalmente, fueron él y dos compañeras suyas.

AVANZAR HASTA LA META

El examen contaba con 4.5 puntos tipo test sobre teoría de 1º y 2º de Bachillerato , dos ejercicios prácticos de dos puntos cada uno y un artículo de economía en el que te preguntaban cómo había que resolver la situación que te exponían. Tras ganar esta primera carrera quedaba otra para poder avanzar hasta la meta. “En el nacional también era así” , explica.

“Cada universidad pública elige a tres y fuimos todos a competir a la fase nacional a Alcalá de Henares. El profesor de Economía nos ayudó a prepararnos la prueba, los jueves nos quedábamos una hora más y nos recordaba cosas del año pasado”, explica.

Añade que al principio estaba orientado en macroeconomía y lo segundo a empresa. “Nos recordó un poco todo lo que habíamos dado en 1º y con eso fuimos a por todas”, concluye. Fueron tres días en Alcalá de Henares, del 21 al 23 de junio. Cada año es en una sede, este año era en Alcalá de Henares y lo organizaba la facultad de Empresa y Turismo de esa universidad.

“La facultad organizó un montón de actividades. Nos hacen como unas vacaciones, todo el rato tienes un montón de cosas que hacer. En el tiempo libre nos dedicábamos a conocer gente de allí, porque al final éramos muchos y muy distintos” , relata. Añade como lo mejor de todo fue conocer a toda la gente que había allí. “En Navarra tenemos un clima y en Andalucía tienen otro, ellos tenían frío y nosotros estábamos acalorados, esto nos hizo ver los distintos que somos, compartir estas anécdotas y diferencias nos unió más entre nosotros”.

Tras quedar tercero a nivel nacional, forma parte de los cinco representantes en la fase internacional. “Iba ser en Polonia pero al final es en Letonia y, debido a la pandemia, lo haremos desde Málaga” explica. “Tenemos un cursillo de preparación la semana de antes de seis horas diarias online de lunes a viernes. Nos prepararan sobre todo con lo que más flojeamos” , afirma. Los premios son de 1.000 € para quien queda en primera, segunda y tercera posición; de 750 € para la cuarta, quinta y sexta; y para la séptima, octava, novena y décima ,500 €.

LOS INICIOS DE SU PASIÓN POR LA MATERIA



“El gusanillo de la economía me picó en 6º de Primaria, cuando la profesora Leonor Ríos me empezó a enseñar todas las posibilidades que ofrecía un ordenador. A partir de ahí me hice un poco “autodidacta” y, aunque no me enseñó directamente el marketing,sí me enseñó a usar photoshop y programas de edición de fotos y vídeos. Me empecé a interesar por el mundo de la publicidad y, a partir de ahí, he llegado hasta el marketing y en general el mundo de la empresa”, recuerda Pablo Álvarez.