Estella y el teatro que soñó Miguel Munárriz

La primera edición del aula de teatro Miguel Munárriz se sumará este verano a la vida cultural de Estella. La ciudad que enganchó al actor y director fallecido en 2019 se inspira ahora en su figura para una iniciativa dirigida a la formación de actores profesionales a través de un curso programado para finales de julio que incorpora también otras actividades abiertas al público. En ambos frentes se apoya la primera edición de una idea que quiere ser permanente en el tiempo y asentarse en Navarra. Sus promotores la presentaron ayer en la casa de cultura Fray Diego, uno de los escenarios de una propuesta que parte de La Nave Producciones. Marta Juániz, la actriz estellesa pareja del dramaturgo y compañera en una vida dedicada a la escena, y Raúl Urriza se la propusieron al Ayuntamiento. El área municipal de Cultura la ha incorporado ahora al calendario estival y la apoya, además de con logística, con una aportación de 1.800 €.

Marta Juániz contó ayer como la creación del aula Miguel Munárriz fue idea de Raúl Urriza, veterano también en el teatro local. “Cuando Miguel vino a Estella enganchó enseguida con su espíritu a nivel teatral. Siempre defendió que era una ciudad de teatro, que había muchos artistas y salía mucha gente relacionada con ello. Pasaba también con el público y por eso iniciamos aquí Teatro para ti, a lo que se respondió maravillosamente. Creo que a él le encantaría y no querría hacer algo así en ningún otro sitio porque, aunque no era de Estella, se sentía de aquí”.



SHAKESPEARE EN EL INICIO



El aula de teatro comenzará el lunes 26 de julio y concluirá el domingo 1 de agosto. Una semana durante la que el actor Israel Elejalde trabajará en un taller cómo acercarse a la poesía de Shakespeare. Será -explicaron- “el padrino de lujo” con gran experiencia en el teatro clásico para una primera edición que se completa, el mismo día de la apertura, con una ponencia y café cultural. Una radiografía del teatro navarro a través de sus diferentes representantes. “Queremos que el aula aglutine las distintas facetas del desarrollo teatral. Formación de actores, charlas, coloquios. También dinamización de la actividad cultural. No queremos patrimonializar el proyecto, sino que sea abierto a todo el mundo del teatro de Estella. Que todos ellos puedan participar en la gestión y el día a día del aula”, añadió.

Al planteamiento de continuidad se refirió también ayer el concejal de Cultura de Estella, Regino Etxabe. La idea, que se convierta en una actividad como otras anteriores que han llevado a residir en la ciudad a participantes como los del curso internacional de guitarra Manuel Babiloni. “Una de las líneas de trabajo del departamento de Cultura, dentro de las dificultades de un ayuntamiento por las limitaciones presupuestarias, es no limitar la dinámica cultural a la exposición, a la muestra, sino favorecer y la actividad de los creadores”, apuntó.

En ese contexto, se refirió a iniciativas como un curso de grabado o un taller de danza contemporánea que se celebrará del 14 al 18 de junio. Y, dentro de la Semana de Música Antigua, la novedad este año de un programa especial dedicado a talentos emergentes para que grupos jóvenes residan en Estella durante esos días.