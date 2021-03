Viana acata el fallo del TAN sobre la ikurriña y rechaza su colocación

Actualizada 20/03/2021 a las 06:00

El pleno de Viana rechazó el jueves la colocación de la ikurriña en el balcón consistorial casi dos años después de que la concejal de Bildu, María Irantzu Antoñana, la exhibiera el 21 de julio de 2019 durante el inicio de las fiestas patronales. Los tres ediles del PSN apoyaron la moción registrada por Navarra Suma, con cinco representantes, frente a la negativa de la edil abertzale, Geroa Bai (1) y Cambiemos Viana (1). El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) resolvió hace un mes un recurso de alzada presentado por los regionalistas confirmando el derecho al debate de su propuesta, que se había denegado en otras sesiones plenarias anteriores.

Los socialistas, que ostentan la alcaldía, ejecutaron así la sentencia del TAN y se desmarcaron del voto de sus socios en el equipo de gobierno. Cumpliendo con el fallo, la alcaldesa, Yolanda González, incoará -sin perjuicio de su resolución- un expediente al grupo municipal de Bildu, con una única representante, para que reintegre las costas procesales a las que se condenó al Ayuntamiento tras anular la exhibición de la ikurriña en la fachada de la casa consistorial. Unas costas que, según indicó el portavoz del grupo de Navarra Suma, José Luis Murguiondo, rondan los 8.000 euros.

González explicó el sentido del voto a favor. “Nos vamos a limitar a lo que verdaderamente nos requiere el fallo de la resolución del TAN, desvinculándonos absolutamente de los fines que pretende el proponente de la moción”, dijo la alcaldesa que reiteró en varias ocasiones que la actuación de los socialistas se ajustará y acatará a la legalidad.

Antes de la votación hubo más de media hora de debate. Murguiondo manifestó la satisfacción de NA+ por la sentencia. “Hemos tenido que acudir a los tribunales para defendernos de lo que consideramos un abuso de la alcaldesa y sus competencias.”, reprochó. El representante de Geroa Bai, Kakel Arandia, acusó a los regionalistas de tener “fobia” a la ikurriña. “Han pasado dos años y seguimos con un debate estéril que no aporta nada a Viana ni a sus habitantes, más bien todo lo contrario. Para Geroa Bai tienen cabida todas las banderas con las que nuestros vecinos se sientan identificados”.

La concejal de Bildu también intervino. “Con la ikurriña nos identificamos muchos de Viana, muchos de Geroa Bai, de Cambiemos Viana e igual hasta del PSN”. “Ya te has salido con la tuya, José Luis”, acusó al representante de Navarra Suma. “Se va a votar y vas a ser feliz, pero no tendrás en cuenta a ciudadanos que se sienten identificados con la ikurriña”.

RESPONSABILIDADES

Murguiondo le recordó que ya conocía las consecuencias de sacar la ikurriña antes de hacerlo. “Una institución es más que los gustos que tengamos o los anhelos que podemos desear. Cuando entras a una institución, tienes que respetar la legalidad y las sentencias. Cada uno que asuma sus responsabilidades y esperemos que no se repita”, instó.

Por su parte, el portavoz de Cambiemos Viana, Carlos Barragán, pidió que el acuerdo no se trasladase los medios de comunicación, como requirió en primera instancia NA+. Un punto que se retiró antes de la celebración de la sesión. “No me parece de recibo que salga del ámbito municipal. Si lo quiere publicar un grupo que sea un grupo el que lo haga, no el Ayuntamiento”.