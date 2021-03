Actualizada 14/03/2021 a las 06:00

¿Cuando, hace dos años entró en el Ayuntamiento pensó que llegaría a presidir la corporación?

Entré en la política municipal porque quería hacer cosas por mi pueblo. Quería aportar ideas y ser útil a Lodosa. Entré en LOIU porque vi su forma de trabajar y me gustó mucho su filosofía. Es cierto que fui en el segundo puesto de la lista electoral, pero no me planté llegar a ser alcaldesa. No obstante, tengo que reconocer que no es algo que me haya pillado por sorpresa. En los últimos meses, Pablo me había trasladado sus inquietudes y la intención de dejar la política municipal.

¿Le asusta el cargo?

Para nada. Y no me asusta por dos cosas. En primer lugar, porque se que voy a tener a Pablo a mi lado siempre que lo necesite. Y, en segundo, porque cuento con un gran equipo. Algunos de mis compañeros llevan varias legislaturas en el Ayuntamiento y van a ser un pilar para mi. Además, este ha sido un año muy intenso por todo lo que hemos vivido con la pandemia y me ha servido de un verdadero aprendizaje.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de estos dos años en el Ayuntamiento?

Mi mayor sorpresa ha sido el comprobar la cantidad de trabajo interno de un Ayuntamiento. Hay que dedicar mucho tiempo a al día a día. Ha sido año atípico, en el que el se ha duplicado todo ese trabajo interno con todo el tema de protocolos. Hemos tenido que buscar un plan B a casi todo, incluso a las Navidades.

Es la primera alcaldesa de Lodosa ¿qué cambia con ello?

Es un honor. Puede servir para visibilizar la igualdad y la valía que tenemos las mujeres en todos los ámbitos, pero el trabajo será el mismo que el de un hombre.

¿Por qué no ha optado a la dedicación exclusiva?

Tengo una profesión que me apasiona y un estudio al que no quiero renunciar. La dedicación del 75% implica estar todas las mañanas en el Ayuntamiento, y desde muy temprano porque soy muy madrugadora. Soy consciente de que el Ayuntamiento necesita mucho trabajo y se lo voy a dedicar. Cobraré 30.000 euros brutos, 14 pagas de 1.600 euros al mes.

Hasta ahora ha presidido la comisión de Promoción y Desarrollo de Lodosa ¿Cuál va a ser su hoja de ruta?

Seguiré al frente de esa área. Me gusta mucho lo que se ha denominado Agenda Lodosana, donde se aúnan temas económicos, turísticos y de promoción. Y pretendo reforzar esa promoción en las cuevas, en la feria del Pimiento del Piquillo y en la de Sostenibilidad. Creo que es muy importante dar valor a lo que ya tenemos y defender el mundo rural vivo.

¿Qué proyectos se plantea el Ayuntamiento a corto plazo?

En primer lugar, la creación de las sociedad pública de las piscinas, cuya constitución será en las próximas semanas. Es un proyecto que me ilusiona. Porque es el punto de partida de las instalaciones y va aunar todo el deporte y toda la promoción de la salud de Lodosa. Otro de los proyectos es el de la promoción de viviendas para jóvenes, un tema que me afecta muy de cerca, porque también soy joven y conozco, de primera mano, las dificultades que surgen para alquilar o acceder a una vivienda digna en Lodosa. La rehabilitación de la iglesia de Montserrat y su entorno constituye otro de los proyectos que se asumirán a corto plazo. Como arquitecta, me parece muy interesante. Crear un espacio público allí evitará que se devalúe la zona. Además, se va a llevar a cabo una remodelación de la residencia de ancianos.