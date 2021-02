Actualizada 11/02/2021 a las 06:00

La comisión de Cultura del Parlamento de Navarra visitó este miércoles las excavaciones en la presa romana de Mues. Un conjunto arquitectónico del siglo I que, según los técnicos, es único por su excelente estado de conservación, sin modificaciones posteriores. El alcalde del municipio, Juan José Álvarez, aprovechó la visita de los parlamentarios, solicitada por Miguel Bujanda (Navarra Suma), para pedir apoyo a la Cámara. “Necesitamos financiación para continuar con el proyecto, que tiene una importancia histórica muy importante”.

Los Presupuestos Generales de Navarra contemplan una partida para continuar con el estudio durante el primer semestre de este año. “Después, habría que llevar a cabo un proyecto para comprobar si podría ser visitable y llevar a cabo un programa educativo, turístico y cultural”, dijo el alcalde que, al mismo tiempo, ha solicitado ayuda a Teder, Consorcio Turístico y Mancomunidad de Montejurra. Antes, habría que estudiar el proyecto, sobre una finca de propiedad privada en el término denominado El Congosto, junto al río Odrón y a unos doscientos metros del casco urbano en dirección Vitoria. “El descubrimiento es muy importante para Mues y para toda la zona”.

Los últimos hallazgos de los arqueólogos Nicolás Zuazúa y Carlos Zuza, del Gabinete Trama de Mutilva Baja, encargados de los trabajos, localizaron una torre de agua para la regulación del caudal. “La estructura conserva la parte de madera original y un sumidero de plomo”. También los restos de un molino medieval posterior que apenas modificó la estructura inicial, descubierta hace un año al ejecutar unas obras de canalización promovidas por la Mancomunidad de Montejurra en los alrededores del municipio

Los arqueólogos todavía tienen que terminar sondeos en el terreno para completar el estudio. “Al mismo tiempo, se están haciendo estudios interdisciplinares. Se tomaron muestras de sedimentos para estudiar semillas y fauna, que arrojarán mucha información sobre la época. Hay restos de uva cultivada”, indicaron. Además, la placa de plomo de la arqueta contiene una inscripción que está siendo analizada por epigrafistas. “Es una presa muy particular, quedó sepultada pronto y se conserva muy bien porque no ha sufrido reformas para usos posteriores. No hay otro ejemplo del Imperio Romano tan bien conservado”, añadió Nicolás Zuazúa.

Arqueta de madera y plancha de plomo



Los resultados han llevado a barajar hipótesis sobre el uso de la presa. Una es que de la estructura de Mues partía un acueducto romano hasta Calahorra por Lodosa. “Obtenían el agua del río por una arqueta cuadrada, a través de unas vigas cruzadas que hacían la labor de rejilla, y se filtraba por una plancha de plomo que hacía de sumidero, con un sistema de cierre con un tronco de madera, que regulaba el paso del agua al canal”.