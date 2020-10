Una vecina de Torres del Río lleva al Defensor la contribución

Actualizada 10/10/2020 a las 06:00

La vecina de Torres del Río Julia Aguado López ha denunciado esta semana ante el Defensor del Pueblo de Navarra la subida de la tasa de la contribución urbana. La localidad, que llevaba más de 20 años sin revisar sus valoraciones, ha aplicado entorno a un 183 por ciento de incremento, según ha calculado la propia Aguado, una subida que considera desproporcionada para un municipio que ronda los cien habitantes y en el que se acusan los efectos de la despoblación.

Julia Aguado alerta de que los baremos que se aplican a las zonas rurales con poca población y servicios son desproporcionados. “La mayor parte de los vecinos que vivimos en estos municipios somos viudas o viudos, gente mayor y trabajadora a la que pagar estas tasas tan altas les supone un gran esfuerzo”, asegura.

Por ejemplo, critica Julia Aguado, el valor catastral de una planta de 140 metros cuadrados ha subido de los 28.616 euros a los 81.089. “Nuestras casas no tienen ese valor. Nadie pagaría este precio por venir a vivir a Torres del Río. Hay muchas propiedades en venta, pero no se venden”. La localidad es punto de paso del Camino de Santiago, pero, apunta, no es un centro turístico o con oferta de actividades de montaña, como ocurre en otros lugares. “En realidad, en vez de aumentar el valor de nuestras propiedades, éste decrece. ¿Por qué nos hacen esto?”, pregunta. “Sabemos que es legal, pero no deja de ser una injusticia”.

UNA LLAMADA DE ATENCIÓN

Julia Aguado recurre al Defensor del Pueblo no solo para denunciar su caso. “Es una llamada de atención a las autoridades, para que sean conscientes de la situación y trabajen en soluciones. El alcalde de Torres del Río, Juan Luis Pérez, tampoco está conforme con el incremento, pero insiste en que son valoraciones que no dependen del Ayuntamiento. “Se ha aplicado la subida mínima respecto a lo que nos dijeron los técnicos para perjudicar lo menos posible a nuestros vecinos. No podemos bajarlo más y tenemos que cumplir con la legalidad”.

Julia Aguado también trasladó su queja al departamento de Presidencia de Gobierno de Navarra y este viernes recibió la contestación. “A primera hora me han contestado por correo electrónico. Remitieron mi consulta a los servicios de Riqueza Territorial y me hicieron llegar su respuesta. Determinan que la valoración y la aplicación es correcta, que eso ya lo sabía, pero no quiere decir que sea justa”, subraya.

Además, Julia Aguado ha preguntado a qué se destinará la recaudación obtenida por el incremento de este impuesto. Insta a que se revierta en beneficio de los vecinos, como en una reforestación o en la limpieza de los cauces de los ríos, sugiere.