Erik Zabala firma como líder del automovilismo navarro

Erik Zabala Pastor, lodosano de 15 años, condujo su primer kart con cuatro años. Su padre, Enrique Zabala Montero, le construyó uno eléctrico utilizando dos monopatines. Dos años después, a los 6 años, compitió por primera vez en Logroño, en el circuito de karting, modalidad en la que ha corrido hasta 2019 para dar el salto a los turismos.



El año pasado participó a nivel nacional en la modalidad de autocross en Arteixo (Galicia), donde quedó en octava posición, después de salir el último por un problema técnico. También lo hizo en Miranda, obteniendo un quinto puesto. En noviembre de 2019, Erik Zabala, logró el decimoquinto lugar en el circuito navarro de Los Arcos, compitiendo con el equipo VRT con un Renault Clio, un resultado que, según explica el lodosano, le animó a seguir en el mundo de los turismo y a soñar en ganarse la vida en el mundo del automovilismo y ¿por qué no? alcanzar la F1.



El covid le obligó a cambiar los planes iniciales de la temporada, en la que pretendía participar en la F4 y competir en la Copa Cooper que, finalmente, se ha pospuesto hasta 2021. La pandemia le hizo perder a alguno de sus patrocinadores, aunque mantiene a Sparta, Trikilería, cuatrocuatrosiete, GLS y al Ayuntamiento de Lodosa. “Tuvimos que cambiar los proyectos y adaptarnos a las circunstancias”.



CALENDARIO COMPRIMIDO



Pero, pese a empezar tarde, el año no le está yendo nada mal al lodosano. Está participando en dos pruebas. En la primera, la Copa RACVN Focus de Velocidad Navarra de Circuitos, donde corre con un Ford Focus 1.6 . Esta copa consta de cuatro reuniones con dos carreras cada una de ellas. Dos de ellas en el circuito de Los Arcos, donde se ha impuesto Erik Zabala y otras dos, previstas para septiembre, en Motorland Aragón.



La segunda competición en la que participa es el CER (Campeonato de España de Resistencia), en el que corre con un Ford Fiesta y en el que los pasados 18 y 19 de julio se clasificó en primer lugar. Su próxima cita será en Cheste, el 29 de agosto. “Mi objetivo es finalizar todo el CER, no solo por la pandemia, si no también por los patrocinadores.



En septiembre, el joven lodosano espera empezar 1º de Bachillerato de Ciencias en el IES Ega de San Adrián. Sobre sus planes de futuro, Erik Zabala lo tiene muy claro. “Mi prioridad es estudiar. Cuando finalice el Bachillerato, quiero hacer una ingeniería, a ser posible relacionada con el mundo del automóvil. Me gustaría seguir compitiendo?.



Sobre la posibilidad de llegar a competir en la Fórmula 1, Zabala prefiere ser prudente. “Es muy difícil, sobre todo en lo referente a los competidores. ¡Claro que me gustaría. Sería un sueño!, pero casi imposible. Prefiero ser más realista y pensar en participar, por ejemplo, en el Campeonato Mundial de Resistencia o correr en Le Mans.



BICI, RODILLO Y SIMULADOR



El piloto cuenta con el apoyo incondicional de su familia que le ha acompañado en todos sus viajes y también de sus amigos. Para completar sus entrenamientos, Zabala ha optado por la bicicleta. “Es un deporte muy completo y me ayuda mucho a entrenar. Pero, este año hemos decidido contar con la ayuda de un entrenador personal, porque se requiere una gran forma física”. El rodillo, para la bici en casa, de gran utilidad durante el confinamiento y el simulador de carreras, completan su puesta a punto. “En el automovilismo se necesitan unos reflejos muy importantes y mucha calma. Pero, creo que lo más importante es conseguir seguir mi propio ritmo”.



Entre sus referentes en el automovilismo otro navarro, Mikel Azcona y, por su puesto, Fernando Alonso. “Con Mikel, porque he coincidido con él y nos llevamos muy bien. Alonso porque lo he visto correr desde que era pequeño y me encanta. Me encanta que haya vuelto a la F1 y con Renault. Espero que logre muchos títulos”.