El PSN de Estella, en contra de sumar al remanente el dinero de Oncineda

Actualizada 05/07/2020 a las 06:00

La revisión efectuada por el PSN de Estella de la propuesta de remanente realizada el pasado lunes por el alcalde, Koldo Leoz, en Hacienda tiene ya conclusiones ante la nueva comisión convocada para mañana. El concejal Ibai Crespo señala que han realizado el trabajo partiendo siempre del remanente disponible de 1,4 millones porque no están de acuerdo con sacar una parte de la reserva de Oncineda para elevar ese techo de gasto a 1,7 millones. “Eso es lo que propone Bildu, pero que nosotros no compartimos y en esa línea nos hemos basado”, subraya.

Tras trasladar el jueves ese posicionamiento a alcaldía, el edil explicó que se habían visto obligados a replantear algunas de las propuestas del equipo de gobierno bien modificándolas o incluyendo partidas que quedan libres al no celebrarse fiestas patronales o eventos deportivos. Asegura que han partido de un trabajo a ciegas y tenido que realizar ajustes que no habían hecho quienes están en el gobierno ante un remanente que finalmente ha sido de 1,4 millones, mayor de lo anunciado al añadir los 400.000 de los fondos forales de ayudas al covid. “Cuando se hace una propuesta para trabajar tiene que estar aclarada y esa responsabilidad es suya”, sostiene. E insiste, a la espera del razonamiento que se dé sobre ello, en que no puede darse salida al remanente sin incluir el dinero de fiestas. “No valen recetas viejas para el momento que se vive”, añade.

Entre las modificaciones planteadas para incluir en el remanente que finalmente se lleve a pleno, se encuentra disminuir en 100.000 euros el bloque aparcamiento subterráneo, porque lo que consideran prioritario es la señalización, eliminar los 70.000 euros para ascensores porque ya existe una partida en el presupuesto prorrogado para la misma finalidad, supresión de los 25.000 euros para tirolinas al existir 18.700 euros para presupuestos participativos en los prorrogados, eliminar los 3.000 euros para el espacio Alfonso Ugarte en la escuela de música y disminuir en 100.000 euros la partida del vivero por entender que la realidad actual hace necesaria otra perspectiva para destinar ese dinero a las necesidades de la escuela taller.

PARTIDAS NUEVAS

Como partidas nuevas que introducen por un total de 250.000 euros se incluyen un mupi digital publicitario por 50.000 euros, la adecuación tecnológica del salón de plenos por 40.000 euros, un plan director de arqueología en la Cruz de los Castillos por 10.000 euros, campañas turísticas por la misma cantidad, zonas wifi gratuitas con ese importe, los 100.000 € de la escuela taller y tres programas de emprendimiento por 30.000. Añade a ello su propuesta de destinar los 200.000 euros de la cancelación de fiestas a ayudas al comercio, hostelería y autónomos y a reforzar actividades culturales en Museo Gustavo de Maeztu, biblioteca y casa de cultura.

Para los 60.000 euros fruto de eventos deportivos no ejecutados, plantea ayudas a clubes para programas al aire libre y otras actividades. Apuesta por los 29.000 euros de la Semana Medieval para campañas de dinamización comercial y por 33.000 que en origen se destinan a limpieza y conserje de la casa de juventud a la contratación de un técnico unificando la limpieza con el resto de espacios municipales.