Montejurra une a sus pueblos con un entramado de sendas y caminos

10/04/2020 a las 06:00

Los Ayuntamientos de Arellano y Dicastillo han impulsado un proyecto para poner en valor el entorno natural y cultural de Montejurra, una de las señas de identidad de Tierra Estella. A través del turismo activo, busca unir a sus localidades mediante un entramando de sendas y caminos para diferentes modalidades deportivas, como el senderismo, el ciclismo de montaña, la marcha nórdica y el trail, entre otras, y distintos grados de dificultad.



Con marca propia, Montejurra Bizi, se presenta un proyecto va mucho más allá de la mera práctica deportiva. El objetivo del programa es dinamizar el turismo de las localidades asentadas alrededor de esta montaña que alcanza los 1.042 metros de altitud. Dotarles de un soporte web donde aglutinar una agenda sociocultural común con espacios para las programaciones locales y los servicios que ofrece cada municipio bajo el paraguas siempre del Consorcio Turístico de Tierra Estella y de Teder, el centro de desarrollo rural de la merindad, que participan de forma activa en la iniciativa.



De los once municipios que rodean Montejurra, Arellano y Dicastillo han impulsado el proyecto que ya está listo para estrenarse tras varios meses de trabajos dirigidos por Íñigo Labat Yanguas. La inversión ronda los 20.000 euros de presupuesto y está financiada con las ayudas del Plan de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 promovidas por Teder y aprobadas hace un mes. El interés que ha suscitado la iniciativa en otras localidades del entorno, hace pensar que la propuesta tendrá mucho más recorrido. Algunos Ayuntamientos ya dejaron patente la intención de adherirse al programa, pero la crisis provocada por el avance del coronavirus ha retrasado su adscripción.



LA WEB, PARA ABRIR BOCA



Hasta el levantamiento del confinamiento y de las restricciones del estado de alarma que permitan conocer in situ las sendas ya señalizadas y balizadas, en la página web www.montejurrabizi.com se puede curiosear y avanzar sobre los dos tipos de rutas habilitadas.



Están los recorridos familiares, asequibles a todo tipo de público, con caminos balizados para poder conocer Arellano y Dicastillo y sus alrededores; y los técnicos, con itinerarios más completos y específicos para las distintas modalidades, marcados con GPS para descubrir rincones menos conocidos de Montejurra. En total son 15 rutas, tres balizadas y el resto que deben realizarse con un sistema de posicionamiento global o geolocalización. Además, la plataforma admite la inclusión otros itinerarios de la zona.



El alcalde de Dicastillo, Mikel Azcona, avanzó ayer que cuando las circunstancias sanitarias lo permitan, Montejurra Bizi se presentará al público con un evento abierto al público. Aunque la fecha no se puede fijar, adelantó que el programa contará con actividades dirigidas por la montaña en las distintas modalidades para que los usuarios conozcan su funcionamiento.



Aparcamiento para caravanas



A la sombra de Montejurra Bizi, Dicastillo tiene prevista la creación de un aparcamiento para autocaravanas en una parcela ubicada junto a las instalaciones deportivas. Un proyecto adicional que se ha visto paralizado por la crisis y que se retomará en cuanto sea posible. Lo indicó el alcalde, Mikel Azcona, que destacó la ubicación. “Con servicios municipales muy cerca”.