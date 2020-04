El confinamiento se relaja en Estella con el inicio de la Semana Santa

09/04/2020 a las 06:00

Un centro urbano más transitado hasta el punto de mostrar casi apariencia de normalidad por la presencia de viandantes en zonas como la calle Mayor y un incremento también de circulación especialmente acusado desde el pasado lunes. Estella inicia este jueves las jornadas festivas de Semana Santa con una imagen que en los últimos días indica una relajación en el confinamiento sobre la que ayer advertía Policía Municipal que hizo, a través de su jefe Patxi Martínez de Goñi, una llamada a la “ética y solidaridad” ciudadana en un momento en el que persisten los riesgos de propagación del Covid-19 pese a la mejora de los datos en Navarra.

Después de unas semanas con calles mucho más vacías, la situación ha cambiado en estas últimas fechas. Las propias cámaras que controlan los accesos de vehículos a la denominada ZEL (Zona de Estacionamiento Limitado) lo han constatado desde el Lunes Santo. Aunque el régimen sancionador se encuentra suspendido mientras dura el estado de alarma y se permite el aparcamiento libre sin los 90 minutos a partir de los cuales se multa, continúan operativas todo el día captando por tanto las entradas y salidas al centro comercial de la ciudad como el mejor indicador de lo que a simple vista ya se percibe.

La persona encargada de su manejo ha detectado ese incremento en el tráfico urbano y trasladado a Policía Municipal una circunstancia que comenzó con el arranque de la semana con cuyos datos se prepara ahora un informe. Pero no se trata solo de vehículos. Las calles más comerciales han registrado también -se notó especialmente ayer por la mañana- una mayor afluencia de gente para hacer compras pese a que -como recuerda la Asociación de Comerciantes- los establecimientos de alimentación abrirán en su mayor parte durante la mañana de hoy, jornada festiva por la celebración de Jueves Santo.



UN TOTAL DE 67 SANCIONES

El jefe de Policía Municipal señalaba que esa sensación de mayor movimiento constatada en las cámaras se verificó también en consultas a comercios, que han trasladado la mayor presencia de clientes estos últimos días. “Parece que ante la mejora de los datos sanitarios mucha gente esté pensando que el peligro ha pasado cuando ahora no podemos relajarnos porque seguimos en un momento de riesgo”, apunta.

Patxi Martínez de Goñi argumenta que los próximos festivos pueden explicar un mayor flujo de vecinos de localidades próximas que se desplazan para hacer sus compras en los supermercados, pero que eso no justifica el tráfico por el centro de la ciudad. Todo ello en un momento en el que, además, la movilidad laboral se encuentra bajo mínimos porque se sigue permitiendo solo para las actividades esenciales.

Camino del final de la cuarta semana de confinamiento, Policía Municipal ha interpuesto hasta el momento 67 sanciones por desobediencias al Real Decreto. Entre las situaciones más frecuentes, personas que transitan lejos de su vivienda para compras que no son de primera necesidad, salidas a la calle en pareja y otros motivos no justificados fruto de la picaresca ciudadana. “Esta ley se basa mucho en los principios entre nosotros mismos y con nuestros familiares porque no se pueden verificar todas las situaciones al 100%. Por ética y por solidaridad debemos respetar el confinamiento”, subraya el responsable de la policía local.

EL RECORRIDO MÁS RECTO Y SIN RODEOS

Para quienes no siguen las pautas marcadas, Policía Municipal recuerda cómo debe salirse a hacer compras estos días. Solo para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad y siempre “por el recorrido más recto posible sin dar rodeos”. Tampoco con el único propósito, como se ha detectado, de comprar una bolsa de patatas fritas.

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.