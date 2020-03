05/03/2020 a las 06:00

El Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) de los terrenos que ocupó en Estella la antigua fábrica de Renolit está sobre la mesa de la comisión municipal de Urbanismo que preside Marta Ruiz de Alda para su inminente aprobación definitiva. Es el paso que necesita el principal proyecto de viviendas en marcha en la ciudad para seguir avanzando en la definición de la promoción y en el proyecto arquitectónico en el que ya se trabaja. Hasta llegar a este punto, la propuesta de la promotora Isga Inmuebles ha tenido que redefinir y rebajar parte de las alturas para seguir las indicaciones de Príncipe de Viana en una unidad de ejecución, la 12-A Cordeleros, incluida en el Pepri, el plan del casco antiguo de Estella. Es la especial protección que le otorga encontrarse dentro de su ámbito lo que ha determinado los cambios.



La firma Abaigar Promoción y Construcción será la promotora delegada que ejecutará las futuras viviendas, finalmente en torno a 160 a desarrollar en varias fases en un unidad de 17.892 m2 de suelo urbano cuya ficha planteaba un número orientativo de 190 pisos. Hace ahora dos años, en marzo de 2018, la propiedad de los solares presentaba a la comisión de Urbanismo de la pasada legislatura una propuesta que modificaba la planteado anteriormente para los terrenos en cuanto a los volúmenos, alineaciones y alturas. La principal novedad estribaba en este último aspecto. Se planteó entonces construir edificaciones escalonadas desde un mínimo de baja+4 a un máximo de baja+6 con ático. En definitiva, hasta siete alturas no en el conjunto de los bloques pero sí en la parte más pegada al talud del monte.



LA ALTURA FINAL DECIDIDA



El proyecto fue bien visto entonces por la comisión. No hubo problema en cuanto a la altura de la edificación más próxima a la carretera, pero sí se vieron después en los de baja+6+ático. Aunque el informe de Príncipe de Viana no es vinculante, se consideró conveniente desde el Ayuntamiento asumirlo y la promotora adecuó su propuesta inicial con rebaja de parte de las alturas según el documento redactado para su aprobación final por la empresa LKS Krean de Ingeniería y Arquitectura. Frente a la avenida de Pamplona en la parte más próxima a la carretera, la edificación mantiene su planta baja+4. Es en la más próxima al monte donde se rebaja a planta baja+5+ático, es decir pisos de un total de seis alturas frente a las siete planificadas inicialmente.



Asumidas las indicaciones, el Plan Especial de Actuación Urbana sigue su trámite para esa próxima luz verde definitiva que abra la puerta a los proyectos de urbanización y ejecución. A partir de ahí, el calendario dependerá de la demanda y serán las ventas las que determinen las fases de construcción. El desarrollo residencial de este antiguo suelo industrial contempla también la creación de dos plazas, una de carácter totalmente público y abierto.



En estos dos años y en esa larga tramitación del plan especial, se ha hecho realidad la obra que el Ayuntamiento de Estella marcó a los promotores como preferente para ese desarrollo de la unidad. Una rotonda en el cruce de San Agustín financiada por la propiedad de los terrenos que se encuentra ya en servicio desde el pasado septiembre y ha modificado el tráfico en este punto de acceso a la ciudad desde la antigua N-111, Pamplona-Logroño.