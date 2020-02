El colegio comarcal de Abárzuza no estará listo en la fecha prevista

18/02/2020 a las 06:00

El colegio comarcal que se construye en Abárzuza para dar servicio a escolares de esta localidad más los de Guesálaz, Lezaun y valle de Yerri no estará listo en la fecha prevista de finales de febrero. El departamento de Educación del Gobierno de Navarra se lo ha comunicado así tanto a la actual escuela como al ayuntamiento de la localidad donde se alza Zumadia, la denominación del centro ubicado en el paraje Pieza Roya. El traslado al nuevo edificio no podrá ser realidad hasta después de Semana Santa por causas -indica el departamento- “ajenas a la Administración” y vinculadas exclusivamente a retrasos en la entrega del edificio.



Los 47 alumnos con que cuenta este curso lo que ya es en la práctica aunque pendiente del estreno del colegio una escuela de zona seguirán hasta entonces en las dos sedes actuales. La de Lezaun, a la que acuden los pequeños de Infantil, y la de Abárzuza, para Primaria. Escolares de diferentes pueblos que se desplazan desde Zurucuáin, Eraul, Riezu, Arizala, Grocin, Zábal o Bearin. A la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, podrán estrenar un nuevo centro que dispondrá de cinco unidades de Infantil y Primaria.



Adjudicado en abril de 2019 por un importe de 1,7 millones (IVA incluido), se construye en una única planta conforme a la estética del entorno rural, con consumo casi nulo y bajo el concepto de “granja escuela”. El proyecto ha dado respuesta a la solicitud de los ayuntamientos de estas localidades rurales que apostaron por una miniconcentración para aglutinar a los alumnos de la zona.



MUY AVANZADAS PERO NO LISTAS



Según ha comunicado Educación, la empresa adjudicataria de las obras -la UTE Abárzuza- contaba con el 21 de diciembre de 2019 como fecha para el plazo contractual. Al no llegar a cumplirla, trasladó al departamento un nuevo plan de trabajo con una solicitud de aumento de 34 días más. Una fecha que tampoco se cumplió y llevó a una nueva demora, con el compromiso de concluir para la semana del 10 al 14 de febrero. El departamento prevé que, aunque las obras se encuentran muy avanzadas, no van a finalizar hasta la primera semana de marzo. Llegado a esta fecha y teniendo en cuenta el ritmo de trabajo, las tareas pendientes, la puesta en marcha de instalaciones, las pruebas y permisos necesarios, se considera la opción más acertada retrasar el traslado hasta después de Semana Santa para garantizar las condiciones adecuadas. Será, por tanto, a partir del 20 de abrirl cuando se comience una nueva etapa que se había previsto inicialmente el 28 de febrero, la fecha barajada en un principio para comenzar las clases en el nuevo colegio.

