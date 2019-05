Lodosa LOIU mantiene el timón pese a perder un representante

Actualizada 27/05/2019 a las 21:41

LOIU (Lodosa Organización Independientes Unidos) revalida, por tercera vez consecutiva, el primer puesto en las elecciones municipales de la localidad de Tierra Estella. La lista que encabeza Pablo Azcona-alcalde desde 2011- volverá a presidir el Ayuntamiento pese a perder apoyos entre los votantes. Los resultados electorales del pasado 26 les restan un concejal para el periodo 2019-2023 y serán 6 los independientes , y no 7, los que se sienten en el salón de plenos. No obstante, la formación sigue manteniendo la mayoría absoluta y, por lo tanto, la capacidad de gobernar per se.

En las elecciones municipales celebradas el pasado domingo, LOIU obtuvo 1.175 votos, que se traducen en el respaldo del 48,08 % de las personas que votaron en Lodosa. Aunque se trata de un buen resultado, sobre todo tras el desgaste que supone un tercer mandato, se quedan lejos de los 1.383 lodosanos (56,77%) que les apoyaron en 2015.

El panorama municipal en el consistorio ribero (11 representantes) se completa con Navarra Suma, que ha logrado 4 concejales y con el PSN, que tan solo obtiene uno. En el caso de Lodosa, la coalición que forman UPN, PP y Ciudadanos, con una propuesta en la que la mayoría de los nombres son caras nuevas, ha superado los datos que logró UPN en 2015 y atrayendo a más de doscientos votantes. Si entonces alcanzaron 620 votos (25,45% y 3 ediles), en esta ocasión , el respaldo de la población les ha llevado a sumar 875 votos (35,80% y 4 concejales), rozando los resultados de 2011.

El partido socialista, por su parte, ha firmado unos resultados casi idénticos a los de hace cuatro años. El PSN logra un concejal gracias a los 360 votos (14,73%) recibidos en las urnas. En 2015, tuvo también un solo representante con 338 votos (13,88%).

Para Pablo Azcona, que afronta su tercera legislatura, los resultados s son buenos. “Continuaremos trabajando en la misma línea, para lograr una Lodosa mejor y más sostenible, que sea un ejemplo de mundo rural vivo, potenciando las nuevas estructuras industriales”. Para ello, Azcona asegura estar abierto a trabajar con el resto de formaciones. “Esperamos mantener unas buenas relaciones con los otros dos grupos, reafirmando la sintonía que venimos manteniendo con el PSN desde 2011”.

