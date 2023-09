Devoción en Artajona

Basta caminar por el entramado de sus calles para darse cuenta de que la tradición de su Día Grande, el del cariño incondicional de Artajona hacia la Virgen de Jerusalén, hace vibrar la ilusión de cada vecino. Un instante en el que las sensaciones de siempre regresan envueltas con más capas de recuerdos y alguna que otra vivencia que custodiar.

Y es que la patrona logró el acercamiento de empadronados y foráneos, de aquellos que retornan a su pueblo por ser fecha señalada; entremezclando la emoción y la devoción, con el color, la música y la estela de una Comparsa de Gigantes que tampoco quiso perderse el momento. Cabezudos incluidos.

Alberto Galdona

La jornada comenzaba, tras el paso de los auroros, con el termómetro regalando calor en estos primeros días de septiembre, donde cuesta volver a la rutina y en el que cualquier paréntesis festivo es más que bienvenido. Fue así como la corporación se fue dando cita a los pies de la Casa Consistorial, donde representantes de Guardia Civil, Policía Foral y el Juez de Paz se sumaron a una comitiva que no dudó en ascender una de las múltiples calles empinadas que dan forma al medievo de Artajona.

Acompañados por la banda municipal, apenas tardaron un par de minutos en alcanzar la iglesia de San Pedro, que, a pesar de parecer vacía en los primeros compases, terminó abarrotada. Mayores y pequeños sentados en la bancada con un mismo horizonte: el de celebrar con alegría su fiesta más importante.

Y con ese murmullo de quien saluda a amigos y familiares, los miembros del Coro de Carlos, unos cuarenta a lo largo de todo el año, con edades entre los 30 y 70, cogían posiciones para aclarar voces. “Cantaremos nueve canciones”, avanzaban instantes antes con el nítido deseo de querer hacerlo bien.

Pero más allá del decoro de sus voces, una gran pantalla colocada para la ocasión mostraba la letra de cada melodía. Oportunidad sin duda para que quienes quisieron pudieran acompañar al Coro de Carlos en su interpretaciones. “Es bonito poder cantarle a la Virgen”, susurraba Montse Arellano, acompañada por sus nietos Saioa y Bruno. “Somos de Pamplona”, matizaban.

Poco a poco, el silencio se hizo fuerte y José Ángel Divassón, quien fue vicario en la ciudad amazónica de Puerto Ayacucho (Venezuela) durante casi veinte años, ofició la misa. Eso sí, arropado por Javier Leoz, el párroco de Artajona, Fermín Macías, y numerosos sacerdotes de la zona. Juntos, pidieron por el bien, el respeto y la tolerancia, no sin agradecer al final de la ceremonia que se hubieran restaurado las andas de la Virgen.

Y así, con miradas de sintonía entre unos y otros, el momento más esperado: el de la procesión. Apostados a ambos lados de la calle, nadie quiso perderse ese primer instante en el que la Virgen de Jerusalén se alzaba fuera del templo. A paso ligero y siempre custodiada por los estandartes y el sonido de la banda municipal, la patrona fue recorriendo Artajona. Y como no podía ser de otra manera, dejando tras de sí esos pequeños ‘momenticos’ que ya no pueden desglosarse de la tradición.

Como la jota de ‘Puchero’ o el aclamado baile de la Comparsa de Gigantes en la residencia de mayores, donde las sonrisas simplemente se dejaron sentir. “Mis padres, que son mayores y hay que ayudarles, no se perdonarían no venir”, admitía Juan José Zambrano, buscando sombra. Y es que las tradiciones, lejos de perderse, siguen siendo refugio. Y no solo para los devotos, que también, sino para quienes desean reencontrarse.

Y, como guinda, con vestidos y polos impolutos. “Son días importantes en los que nos gusta ir elegantes, sobre todo por la Virgen, pero también por las comidas de después”, afirmaban Milagros y María, vecinas de Artajona de toda la vida. “No te decimos los apellidos porque ya nos conocen”, bromeaban, abanico en mano.