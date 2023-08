Aguinaga y la Rabiosa siguen su idilio

XXXV edición del campeonato mundial de lanzamiento de la Rabiosa en Este domingo se celebró en los fosos del castillo de Marcilla laen Marcilla . En una mañana nublada, con fuerte viente y tímidos rayos de sol, fueron casi 60 los participantes en las diferentes categorías.

9 infantiles, 6 veteranos, 21 mujeres y 23 hombres en una competición en la que los participantes disponían de una primera tirada segura. Si no se llegaban a 10 miembros en cada categoría, todos lanzaban una segunda vez, y si eran más de 10, se clasificaban las diez mejores marcas para una segunda vuelta.

El campeonato comenzó con los más peques -hasta 16 años- y tras dos lanzamientos cada uno, Iñaki Ambrés se hacía con el triunfo con un lanzamiento de 15,93 metros. Los siguientes en competir fueron los miembros de la categoría de veteranos, donde se impuso Eduardo Garde, mandando la azada hasta los 25,23 metros.

Las mujeres fueron las siguientes en participar, optando a segundo lanzamiento las diez primeras. Fue la falcesina Leticia Troyas quien, por 17 centímetros, se impuso por delante de Maite Ezquerro (16,41) y Raquel Ursúa (15,41) con una marca de 16,58 metros. “Estoy muy contenta, la suerte me ha acompañado. Ha sido mi primera participación; llegar y besar el santo”, decía Troyas, quien aseguraba que su padre viene de campo y ya había escuchado sobre este concurso.

Enrique Pejenaute

El campeonato ya iba avanzando y antes de la prueba final de categoría masculino, los gigantes de Marcilla amenizaron a los presentes con sus bailes al son de los gaiteros.

La prueba final, categoría masculino, la ganó un villavés que ya tenía 10 triunfos logrados en este torneo. “Vamos a ver qué sale, ganas no faltan”, decía José Ignacio Aguinaga antes del lanzamiento. Antes de su turno, un participante alcanzó una marca de 30,72 metros, pero Aguinaga agarró con fuerza el extremo de la azada, la giró tres veces sobre su cuerpo y lanzó. 33,23 metros, casi dos más que su última victoria. Con la segunda ronda de tiro, apenas variaron las marcas de 9 de los 10 mejores. Aguinaga se impuso finalmente con un tiro de 34,12 metros. “Yo mientras pueda venir, vendré. Vengo a gusto, estoy entre amigos y disfruto. Me gusta este ambiente y me voy muy contento de lo que he tirado”, añadió Aguinaga.

Una vez terminado el campeonato se procedía a la entrega de trofeos y obsequios a los ganadores que corrió a cargo de los miembros de la Peña El Derrumbe , organizadora del campeonato.