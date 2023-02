Joaquín Olloqui, candidato del PSN a la Alcaldía de Pitillas

asamblea municipal del unanimidad la candidatura de Joaquín Olloqui a la Alcaldía de la localidad en las próximas elecciones municipales. Ladel PSN de Pitillas ha apoyado pora lade la localidad en las próximas elecciones municipales.

Olloqui ha expresado su "compromiso" con la localidad y se ha mostrado "emocionado e ilusionado por seguir trabajando por las y los vecinos de Pitillas".

El candidato ha asegurado que los socialistas "han demostrado que saben trabajar desde la oposición en positivo, que no sirve el no por el no y que su único objetivo es mejorar la vida de las y los vecinos de Pitillas".

Joaquín Olloqui ha explicado en un comunicado que quiere "potenciar el tejido social del municipio". "Queremos contar con los vecinos y las asociaciones de nuestra localidad, que tengan una mayor presencia en la toma de decisiones", ha dicho.

Además, Olloqui ha hecho una apuesta "firme por la juventud" y ha asegurado que "los jóvenes serán el motor del futuro y por eso debemos atender sus inquietudes y hacerles partícipes en la toma de decisiones".

El socialista ha abogado también por "potenciar y fortalecer los servicios públicos, que hasta ahora se han visto mermados" y por "unir esfuerzos dentro de la propia comarca y mancomunar algunos servicios".

Olloqui ha defendido que gracias al PSN "se han conseguido mejoras para Pitillas". "En 2022 y gracias a una enmienda del PSN se ha cambiado el alumbrado de la localidad trabajando por la eficiencia energética en el municipio. Para este 2023 contamos con una enmienda de 36.000 euros para mejorar las piscinas municipales así como una partida para la recuperación de la laguna", ha destacado.

El candidato socialista se ha comprometido a "seguir trabajando por el municipio para hacer de Pitillas el mejor lugar para vivir".