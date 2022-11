Familias denuncian la falta de pediatra en el consultorio de Larraga

Tres semanas es el tiempo que lleva el consultorio médico de Larraga sin pediatra. Es lo que denuncian varias familias tanto de este municipio como de Artajona que se han visto obligadas a trasladar a los niños al servicio de urgencias de Pamplona ante la falta de profesional en el consultorio. La zona básica de Artajona engloba, además de a ésta localidad, a los municipios de Berbinzana, Miranda de Arga y Larraga, municipio éste último en el que pasa consulta el profesional de pediatría.

“Estamos en plena de ola de virus, bronquitis y bronquiolitis y en la zona estamos sin pediatra y sin saber cuándo va a venir otro profesional a sustituirla. La que está habitualmente aquí se ha cogido la baja maternal y han pasado dos semanas que no viene nadie”, denuncia una familia de Artajona. En su caso, explican, la semana pasada su hijo se puso malo y al llamar al consultorio de Larraga les informaron de la ausencia de la pediatra. Como solución, les instaron a volver a llamar por la tarde. “Pero eso no tiene sentido porque por la tarde tampoco hay pediatra. Así que tuvimos que subir a urgencias a Pamplona y entre una cosa y otra pasaron 24 horas. En el caso de mi hijo le detectaron la bacteria del estreptococo y ya empezó con el antibiótico pero seguro que hay casos más graves que requieren de una primera visita por el pediatra más inmediata”, remarca esta madre.

Como esta familia son más las que dicen sentirse abandonadas por la administración e insisten en que el tema sanitario no debe abandonarse en las zonas rurales. Se muestran conscientes de la dificultad de atraer muchas veces personal sanitario a los consultorios pero, insisten en la importancia de sustituir a la pediatra para poder atender a los más pequeños siempre pero, sobre todo, en esta época del año.

Desde el ayuntamiento, su alcalde, Carlos Suescun, tras recabar toda la información al respecto se puso en contacto con la gerencia de Atención Primaria a la que remitió un correo electrónico para transmitir la queja y pedir una solución. “Ha pasado ya semana y media y de momento no he obtenido ninguna respuesta”, apuntaba. Explicó el alcalde que esta situación está saturando el consultorio local que con dos profesionales médicos y dos enfermeras intenta cubrir, en la medida de los posible, a la población infantil. “Pero hay ciertas cosas que no pueden hacer. Ni derivaciones a especialistas, ni recetas, tampoco se pueden completar las revisiones. En muchos casos, la solución es ir a Pamplona a urgencias, que se acaban colapsando”, lamentó Suescun.

La zona básica de Artajona atiende a una población de 5.100 habitantes de los que cerca de 600 son menores de 14 años por lo que acuden al pediatra. El alcalde recordó la importancia de contar con todos estos servicios en la s zonas rurales e hizo hincapié en la previsión que se debe tener de cara a cubrir posibles bajas. “Aquí el problema no es que nuestra pediatra se coja la baja, la problemática está en que su baja no se cubre y eso está generando una problemática que afecta a cuatro pueblos y acaba también afectando a las urgencias de Pamplona que es a donde se acaba llevando a los niños y niñas”, concluyó.