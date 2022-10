Izaskun Montori, reconocimiento al sueño que se cumplió

Izaskun Montori Rodrigo es el que guía todas y cada una de las actuaciones y proyectos que se marca. Y son las mismas palabras que ahora ella repite tras haber recogido el pasado jueves en Madrid el tercer Premio Nacional de Excelencia a la Innovación de Mujeres Rurales que concede el Ministerio de Agricultura. Esta joven de 34 años, natural de "Cree en ti y todo será posible”. Este lema que preside el centro que fundó y donde trabajaes el que guía todas y cada una de las actuaciones y proyectos que se marca. Y son las mismas palabras que ahora ella repite tras haber recogido el pasado jueves en Madrid el tercerque concede el Ministerio de Agricultura. Esta joven de 34 años, natural de Valtierra pero residente en Peralta , de donde es oriundo su marido, ha recibido el premio por su centro interdisciplinar infantil y neurológico ubicado en la localidad peraltesa y especializado en ofrecer servicios de fisioterapia, rehabilitación, logopedia y atención temprana en una zona alejada de grandes núcleos urbanos.

Y es que Izaskun Montori lo tiene claro: vivir en un pueblo no quiere decir que no se tengan o no haya servicios. “Asociamos los servicios a las grandes ciudades y personalmente yo creía que un servicio especializado en estas características tenía mucho futuro en Peralta, tanto para atender a la población de aquí como de otros municipios de alrededor porque no existía otro en el entorno”, asegura. En su caso además, añade, tuvo especial relevancia el hecho de ser madre de familia numerosa. Con tres niños pequeños no contemplaba el tener que desplazarse varios kilómetros para poder trabajar.

Su apuesta por un núcleo rural como emplazamiento del negocio fue acertada tal y como reflejan los números. Y es que a la semana superan el centenar los niños que pasan por el centro de Izaskun Montori. Muchos son de Peralta, pero otros recalan desde otros pueblos e, incluso, de ciudades más grandes como Tudela o Pamplona. “Estar en un pueblo no resta calidad a tus servicios. Hablamos de especialización, formación y calidad asistencial. El trabajo desempeñado es el que habla y nosotras aquí trabajamos mucho”, dice hablando en plural ya que los servicios que ofrece el centro, insiste, no serían posibles sin el trabajo de todo el equipo.

El centro Izaskun Montori abrió sus puertas en noviembre de 2019, aunque ella llevaba trabajando como autónoma desde hace una década. “La apuesta fue fuerte pero vemos que acertada y sin las familias que confían en nosotros no seríamos nada”, agradece. Y a todas estas familias buscaba Izaskun Montori acercar un recurso que no existía hasta la fecha en la zona. Servicios de logopedia en los que se aborda desde las dificultades en el aprendizaje o trastornos en el desarrollo hasta necesidades más clínicas y asuntos relacionados con los bebés y la lactancia, además de la fisioterapia, su especialidad esta última, en un entorno rural han hecho a esta joven merecedora del galardón. Dotado con 7.500 euros, Montori ha reservado ya parte de esta cuantía para sufragar un trabajo de investigación que está llevando a cabo sobre cómo se encuentran los cuellos de los bebés tras el parto con el objetivo de poder extraer una valoración precoz que permita evitar problemas futuros.

Reconoce Izaskun Montori que la concesión del premio ha supuesto una motivación más para seguir trabajando y dando visibilidad a los pueblos y a los servicios de calidad que en ellos se pueden encontrar. “Los sueños se cumplen. Muchas veces, solamente por el hecho de ser mujeres, las oportunidades son menores. La igualdad está ahí pero todavía queda camino por recorrer. Por eso animo a todas las mujeres que tengan una ilusión o un deseo de desarrollarse profesionalmente a intentarlo”, refiere. Ella lo tiene claro y así lo reitera: ‘cree en ti y todo será posible”.