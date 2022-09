Artajona se apunta al blanco y rojo

Es, el alcalde de Artajona , una persona de temperamento tranquilo. Tal vez por eso, reconocía, no se encontraba especialmente nervioso antes de lanzar el cohete. “Nervios pocos pero sí mucha ilusión. Han sido años muy duros los que hemos pasado y realmente me apetece trasladar a la ciudadanía la buena noticia y alegría que supone el inicio de unas fiestas”, decía. Explicaba que existe en Artajona una tradición no escrita que dice que, al menos una vez en la legislatura, es el alcalde o alcaldesa quien lanza el cohete. “Yo voy a hacer cuatro años como alcalde pero son éstas mis segundas fiestas”, decía.