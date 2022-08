Jesús Arrizubieta, alcalde de Tafalla: “Es momento de disfrutar de nuevo de las fiestas como antes”

Jesús Arrizubieta no puede ocultar las ganas que tiene de celebrar este año, por fin, las fiestas de no puede ocultar las ganas que tiene de celebrar este año, por fin, las fiestas de Tafalla . Éstas van a ser sus segundas fiestas en la alcaldía, tras dos años de suspensión por la pandemia, y asegura que las espera con tanta ilusión porque las primeras, en 2019, se celebraron cuando todavía la ciudad del Cidacos se estaba recuperando de las consecuencias provocadas por las inundaciones que dejó la riada.

Después de dos años vuelven las fiestas, ¿qué espera de estos días?

Hay muchas ganas tras dos años y todas las cosas que han sucedido en este tiempo. Es momento de volver a disfrutarlas como antes, dando y recibiendo besos y abrazos. Creo que también va a ser un momento de emociones encontradas porque de la cabeza no se nos va todo lo que hemos vivido y la gente que, desgraciadamente, se ha ido en esta pandemia. Desde la responsabilidad, esperamos que sean unos días de explosión de alegría. Personalmente también tengo una preocupación por que todo salga bien.

Se llegó a hablar de ampliar un día las fiestas, ¿finalmente mantienen el esquema habitual?

Sí, sí. Serán como siempre, manteniendo los mismos actos. ¿Un día más? Con la que está cayendo y cómo están los precios y la situación económica más vale que no llegó a plantearse en serio esa posibilidad. Tenemos que estar preparados de cara al otoño porque el panorama se presenta muy oscuro. Desde el ayuntamiento ya se están tomando medidas en este sentido y se intenta ser previsor.

¿Cuáles son esas medidas?

Queremos acometer una reforma integral tanto del colegio público como la escuela infantil con el objetivo de convertirlos en edificios más eficientes. En el presupuesto de este año se ha duplicado la previsión de gasto en gas y electricidad hasta los 825.000 euros y pensamos que podemos quedarnos cortos. Otro proyecto por el que apostamos fuerte es el parking solar que se instalaría en el aparcamiento entre la ciudad deportiva y el campo de fútbol San Francisco y contemplaría cuatro fases, de las cuales las dos primeras serían para abastecer el alumbrado público. Estamos a la espera de conseguir alguna subvención ya que es una actuación de envergadura. A partir de septiembre seguramente tengamos que tomar más medidas de carácter energético.

Otro de los temas pendientes es el del polígono industrial, ¿en qué punto está?

El problema que estamos teniendo con el nuevo polígono es que parte de los accesos se encuentran dentro de la mancha del nuevo plan de inundabilidad que ha hecho la CHE. Estamos pendientes de una reunión para que nos indiquen qué medidas correctoras se pueden adoptar porque un nuevo polígono industrial es prioritario para Tafalla. Ahora mismo si una empresa mediana viene y nos dice que se quiere instalar no puede hacerlo porque no tenemos suelo que ofrecerle y la nueva superficie contaría con 220.000 metros cuadrados.

Tafalla no solo demanda suelo industrial, también demanda vivienda nueva...

Así es y esa es otra de nuestras prioridades y ya estamos dando pasos en firme. Está previsto que a principios de 2023 comience la construcción de 34 viviendas de alquiler social que Nasuvinsa va a construir en la AR-2. De forma paralela y con el objetivo añadido además de regenerar el casco antiguo, en el mismo periodo está prevista la construcción de otras ocho viviendas en el solar de casa Manero, tras la iglesia de Santa María. Serían unos inmuebles, también ejecutados por Nasuvinsa, que está por definir aún si en régimen de venta o alquiler. Hay un tercer proyecto, pero todavía no se ha concretado y va para largo, que pasaría por rehabilitar algunas de las antiguas viviendas de camineros.

“Hay tres residencias pero Tafalla necesita un centro de día”

Pese a la construcción de la variante todavía son muchos los camiones que atraviesan Tafalla por la travesía, ¿cuándo se hará efectiva la prohibición de su paso? Había anunciado que para el verano..

El proceso para poder hacer efectiva esta prohibición no es tarea fácil, requiere de mucho papeleo y la modificación de una ordenanza que casi exige el mismo trabajo que redactar una nueva. Se han ido dando todos los pasos y la idea es que se apruebe lo antes posible. Una vez aprobada de forma definitiva, habrá que adquirir las señales y poner todo en marcha pero lo haremos en cuanto los plazos nos lo permitan porque es un tema que nos preocupa mucho, estamos hablando de la seguridad de los peatones. Realmente, con la primera fase de la variante que ya está en marcha por aquí solamente deberían pasar los camiones que van o vienen de Sangüesa porque no hay otra alternativa pero siguen pasando muchos que no van por esa ruta. El problema es que el navegador les manda por el centro de Tafalla.

En los presupuestos de este año se ha podido incluir por fin la redacción del proyecto del centro de día, parece que por fin va a salir adelante...

Sí, este año hemos incluido la redacción del proyecto para ir avanzando. Sabemos que también es necesaria la financiación pero para Tafalla este centro es muy importante y necesario. Sí tenemos tres residencias de personas mayores pero vemos este servicio fundamental para una población que va envejeciendo y que puede tener en el centro de día una alternativa o un servicio previo a lo que puede ofrecer la residencia.

¿Tiene pensado Jesús Arrizubieta si optará a la reelección?

Pues si soy sincero ahora mismo me encuentro con el depósito en reserva. Esta legislatura ha sido tan intensa en muchos aspectos desde el principio, inundación, pandemia, crisis energética...., que el depósito se está quedando casi vacío. Pero pese a ello hemos seguido trabajando y estamos contentos con lo ya hecho. Dentro del grupo aún no se ha hablado sobre el tema, queda tiempo.