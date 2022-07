Valle Coca, alcaldesa de Mélida: “Mantenemos el programa habitual añadiendo más actos”

Mélida que les ha parecido como si fueran las primeras. “Cuando entramos al ayuntamiento en junio de 2019 el programa de ese año estaba prácticamente cerrado por lo que ha sido ahora cuando ha tocado confeccionarlo a fondo y se ha trabajado mucho en él”, reconoce. Aunque las que este sábado comienzan van a ser las segundas fiestas de la legislatura, asegura la alcaldesa deque les ha parecido como si fueran las primeras. “Cuando entramos al ayuntamiento en junio de 2019 el programa de ese año estaba prácticamente cerrado por lo que ha sido ahora cuando ha tocado confeccionarlo a fondo y se ha trabajado mucho en él”, reconoce.

Vuelven las fiestas tras dos años complicados, ¿con ganas?

Yo personalmente estoy mucho más nerviosa ante la llegada de las fiestas que hace tres años. Tengo muchas, muchísimas ganas, de que la gente, los vecinos y vecinas y todas las personas que nos visiten durante estos días se lo pasen bien. Al mismo tiempo estoy con la tensión de que todo transcurra bien y sin incidentes.

¿Han introducido novedades en el programa?

Más que incluir actividades nuevas lo que hemos hecho ha sido añadir más actos, como los que ya había con anterioridad, y dirigidos a público de todas las edades como música, encierros o un café concierto por la tarde. Pensando en los más pequeños hemos incluido talleres dirigidos a ellos. El público infantil tiene que disfrutar mucho de estos días. Hay niños que no han visto nunca a los cabezudos, que además los hemos llevado a restaurar y estrenarán en estas fiestas su nueva imagen. La orquesta se va a colocar donde la carretera, que estos días se corta al tráfico porque lo desviamos por otro lado, justo al lado de la iglesia. Como novedad podía apuntar que se ha comprado un corral nuevo para las vacas, pilar indispensable en nuestras fiestas. Este año además se está haciendo especial hincapié en la igualdad e inclusividad, temas que nos preocupan todos los días del año pero en los que queremos poner el foco especialmente durante estos días de fiestas.

¿Han incrementado el presupuesto?

No y en este aspecto he sido bastante estricta porque la situación económica es la que es. Mélida reparte su presupuesto de fiestas entre tres fechas, las fiestas de julio, las patronales de agosto y el día de exaltación de la Cruz en septiembre. A la organización de actos para estas tres fechas destinamos una partida de 120.000 euros. Como ya he dicho, se mantiene el esquema habitual con algunos actos más y estos últimos días hemos estado ultimando detalles como por ejemplo buscar un sistema para refrigerar el frontón, donde habrá una comida popular a la que se han apuntado 280 personas. Son tantas que no caben en el salón de usos múltiples. La buena respuesta que se está viendo refleja las ganas que tiene la gente de fiestas.

Decía que estas eran sus segundas fiestas, ¿serán las últimas o volverá a presentarse al cargo?

La verdad es que a día de hoy no lo sé. Reconozco que me he planteado el no seguir porque la verdad es que ha sido una legislatura muy dura, muy complicada. La pandemia fue un golpe fuerte pero es que la crisis económica en la que estamos inmersos con la correspondiente subida de precios golpea también muy fuerte. Todo ello está suponiendo un desgaste importante, pero aún queda tiempo y veremos.