Crimen en Tafalla

"He matado a mi hermano". Sobre las 6.30 horas de la pasada madrugada y con esa frase como tarjeta de presentación, irrumpía en la comisaría de ladeun vecino de esta localidad, que aseguró a los agentes que había matado a su hermano a puñaladas, y que venía a entregarse. No dio más explicaciones. "Ya está, lo he matado", aseguró a los policías a su llegada a dependencias policiales.