Falces licitará de nuevo la obra para mejorar la ladera del Pilón

Pilón de Falces se llevará a cabo finalmente después del verano. La idea del consistorio era haber ejecutado ya los trabajos pero el proceso de licitación iniciado hace unos meses quedó desierto por falta de propuestas, tal y como explicó la alcaldesa, Sara Fernández, quien apuntó que se pusieron en contacto con un total de seis empresas de las que cinco, por falta de tiempo, prefirieron no comprometerse y una sexta declinó la propuesta. La obra para consolidar y mejorar el talud izquierdo en la ladera de la cuesta del

El precio de licitación entonces fue de 108.000 euros y el plazo de ejecución previsto era de tres meses. Sin embargo, para el próximo proceso, anunció la alcaldesa, se tornará necesaria una actualización de los precios. Los trabajos previstos comprenden la estabilización del terreno y la adecuación de la parte de la ladera en la que se instalan los vallados para los tradicionales encierros del Pilón, seña de identidad del pueblo. Unos trabajos orientados a proteger el talud frente a las “futuras acciones erosivas de las aguas del barranco”.

Sara Fernández insistió en que la situación actual no reviste ningún peligro ya que los datos de los estudios que se han llevado a cabo no aprecian evidencias de inestabilidad. “Es una obra sobre todo con vistas a un mantenimiento general de cara al futuro”, insistió. Tras quedar desierta la licitación, el consistorio ha considerado que ahora, al no tratarse de una actuación de urgencia, lo más apropiado es esperar para iniciar el proceso a que pase el verano y las fiestas patronales de agosto con sus tradicionales encierros del Pilón. “Por plazos, no queríamos arriesgarnos a que llegasen las fiestas y la obra no estaría acabada”, concluyó.

Por otro lado, Falces celebrará este fin de semana sus fiestas de la juventud. Desde el viernes y hasta el domingo habrá encierros, ronda con gigantes y cabezudos y actuaciones musicales, entre otras cosas.