La feria vuelve a Tafalla.

Un cielo soleado daba la bienvenida al domingo ferial en Tafalla. Después de dos años sin celebrar este tradicional acontecimiento por la pandemia, la feria volvía a la normalidad. A eso de las 11 de la mañana ya se podía ver el ambiente en el recinto ferial, donde tuvo lugar la competición de equitación a esa misma hora.

A pesar de que la feria caballar tafallesa viene experimentando un declive más que evidente, muchas personas se acercaron para ver a los caballos y disfrutar del ambiente. Aunque eran conscientes de la situación que atraviesa esta tradición. “Antes esto era un auténtico fiestón, pero ahora hay mucho menos ganado, lo que conlleva que haya menos gente”, lamentaba Iñigo Erro Gutiérrez, que aseguraba venir todos los años desde que era pequeño. Y es que la feria del ganado ya no es lo que era. “La feria ha venido a menos, antes era fabulosa porque había mucho ganado en el ferial, donde se vendía y se compraba ganado”, comentaba Julia Martínez, vecina de Tafalla. Ella no se ha perdido la feria ningún año, por lo que ha experimentado el declive en primera persona. “La feria del ganado va a desaparecer casi seguro, al igual que pasó con la de maquinaria”, aseguraba. Otro vecino de la ciudad, Ángel Liberal, coincidía con Martínez en este aspecto: “Ahora la feria ha perdido bastante por la ausencia del ganado, las cosas han cambiado”.

Alberto Galdona

LA PARTE POSITIVA

En el otro foco de atención de la feria, la Plaza Francisco de Navarra, la historia era distinta. A eso de las 12 de la mañana, la plaza estaba abarrotada de gente que acudió a la feria agroalimentaria. Los puestos, repletos de clientes, valoraban de forma muy positiva la vuelta a la normalidad. “Yo en particular he vendido todo, estoy muy contenta con las ventas”, contaba Marimar Agós, encargada de La Quesería Txantrea. Justo al lado, Leyre Belaustegui, encargada junto con Iñaki Meabe de la Pastelería Goiuri, explicaba por qué había tanta gente en la plaza: “Llevamos prácticamente dos años sin salir de casa y la gente quiere socializar, ya no tiene miedo y la histeria de los contagios ya ha pasado”. María Jesús Chaco, encargada de otro de los puestos de la plaza, recalcaba este aspecto: “La cosa va mejor que en 2019, la gente está deseando volver a la normalidad en todos los sentidos”.

La plaza se llenó durante toda la mañana, en parte porque el tiempo acompañó en todo momento y eso animó a que la gente saliera. El concejal de festejos del Ayuntamiento de Tafalla, Jacinto Goñi, valoraba de forma muy positiva la vuelta ferial de Tafalla: “El ambiente en la feria ha sido fenomenal, como siempre, la gente ha salido a la calle sin ningún problema”. Sin embargo, no se olvidó del principal problema, la feria del ganado. “La feria caballar está en declive porque el ganado de trabajo como tal ya no existe”. “Ya estamos barajando soluciones en el ayuntamiento”, continuaba el concejal. “Hay que darle una vuelta”.

Goñi también lamentaba que, por culpa de la pandemia, han tenido que prescindir de muchos actos: “Hemos quitado muchas cosas, porque no queríamos aglomeraciones”. Pese a todo, se mostró muy optimista de cara al futuro más cercano. “A finales de este mes tenemos los carnavales, y los estamos preparando como si no hubiese pandemia”, aseguraba.

PREMIO PARA EL 19.702

La mañana concluyó a las 14.00 horas, con la tradicional Rifa del Cuto Divino. El Gran Escribano de la Orden del Cuto Divino, Alfredo Ansa, explicaba la novedad de este año: “Hemos decidido no sacar al cuto para evitar que se juntara mucha gente”. “Pero además -proseguía Ansa- hay una ordenanza foral desde 2019 que prohíbe que un animal vivo sea objeto de premio”. A pesar de todo, la Orden se ha adaptado a las normas. “La solución que le hemos dado es sortear un presente, que es un jamón y luego una cabeza, manitas, txistorra, morcilla…”, detalló Ansa.

Al final de la mañana, el número premiado fue el 19.702, boleto que había sido vendido, por lo que el sorteo no se tuvo que repetir. Más allá de esto, el propio Ansa contaba los problemas que el covid ha provocado en la organización. “Además de la rifa, tenemos otros eventos que no se han podido hacer durante dos años y que no sabemos si se van a poder celebrar”.

Sin embargo, los más afectadas han sido los comercios tafalleses, que, a pesar de vender los productos en ‘stock’, no tuvieron el éxito que esperaban. “Este año está siendo un desastre, hay mucha gente pero van a la feria y no aquí, porque saben que mañana seguiremos”, aseguraba Elvira Vázquez Ferreira, de la Mercería Adal Infantil.