Tafalla apuesta por congelar también la contribución urbana

El Ayuntamiento de Tafalla , siguiendo la línea que marcó el pleno pasado de congelar las tasas, precios públicos e impuestos, ha decidido congelar también la contribución urbana de cara al próximo año 2022. Una propuesta que no pudo llevarse a la pasada sesión junto con el resto deya que el consistorio se encontraba estudiando tanto el tipo impositivo a aplicar como sus posibles bonificaciones. Resuelta ya esta cuestión, el consistorio tafallés ha apostado por la congelación -se mantiene al 0,332%-. El alcalde,(EH Bildu), señaló que se ha adoptado la decisión como “medida de ayuda” a la ciudadanía. “Si todos y todas nos hemos tenido que apretar el cinturón, este ayuntamiento debe ser ejemplo y hacer lo propio, no aumentando los impuestos municipales como no lo hicimos en 2021”, expuso.