San Saturnino con premio en Artajona

El tabernero más dicharachero. Así se definía Joaquín María Catalán Alduán, propietario del asador El Cerco, establecimiento donde se selló un boleto de la Primitiva que ha sido premiado con 160.000 euros, uno de los denominados premios de segunda categoría. Este lunes por la mañana no podía ocultar su satisfacción por haber sellado un premio que, intuía, habrá dado al propietario del boleto una “alegría tremenda”. “Ojalá me hubiera tocado a mí pero no ha sido el caso. Sea quien sea espero y deseo que lo disfrute bien y mucho y seguro que así será, no tengo dudas”, decía entre risas.

El nombre de la persona agraciada es toda una incógnita y, según aventura Catalán, seguramente siga siéndolo. Por el bar restaurante, comentaba, pasa mucha gente. Buena parte son vecinos y vecinas de la localidad pero también trabajadores de fuera, camioneros de paso y muchos turistas que recalan en la localidad artajonesa. “Puede ser un vecino de aquí al lado o una persona de la otra punta de España”, comentaba. La noticia del premio fue ayer lo más comentado entre quienes entraron al establecimiento, toda una alegría para su propietario que nunca antes había entregado un premio de tanta cuantía. Hace unos seis años, recordó, en el mismo asador se selló un boleto premiado en la Bonoloto con 84.000 euros. “Ojalá lo próximo sea la lotería de Navidad. Jugamos siempre al mismo número, eso sí que sería una alegría tremenda”, decía.

a. galdona

tradicional reparto de castañas en la chofeta. Se trajeron unos 100 kilos que habían sido asados previamente en Mutilva y que los corporativos municipales se encargaron de repartir entre las personas allí congregadas. El mal tiempo y el frío no impidieron que un buen número de vecinos y vecinas se sumara a los actos del día del patrón. Con esta buena noticia comenzaba Artajona el día de su patrón, San Saturnino. Tras un intenso fin de semana, la jornada de ayer empezaba al son del canto de la aurora. A mediodía se celebró una eucaristía en la iglesia de San Saturnino, en El Cerco, y a su término tuvo lugar el. Se trajeron unos 100 kilos que habían sido asados previamente en Mutilva y que los corporativos municipales se encargaron de repartir entre las personas allí congregadas. El mal tiempo y el frío no impidieron que un buen número de vecinos y vecinas se sumara a los actos del día del patrón.

MONUMENTO AL BANDEO

A mediodía hubo una comida de hermandad en el Club de Jubilados para los socios y por la tarde los más pequeños tuvieron actividades en el polideportivo como broche final a cuatro jornadas de fiestas pequeñas en la localidad en honor a San Saturnino. De cara al próximo puente foral, el día 3 de diciembre habrá misa en la parroquia a las doce del mediodía y, a su término, la banda de música ofrecerá un concierto. Finalmente, el domingo, día 5, se inaugurará el monumento al bandeo a las 13.45 h.