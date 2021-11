Mairaga lanza una campaña que insta al cuidado del entorno

‘Cuida tu entorno como cuidas tu casa’. Así reza el lema de la nueva campaña que ha lanzado la Mancomunidad de Mairaga, en colaboración con el grupo de voluntariado urbano de la Asociación de Jubilados San Sebastián de Tafalla y el colectivo Berdesia, una iniciativa que persigue concienciar a la ciudadanía en la importancia de tener un entorno saludable y limpio. Esto se traduce, tal y como señaló Jorge Bacaicoa, presidente de Mairaga, en un entorno sin bolsas de basura fuera del contenedor, sin colillas en el suelo, sin residuos abandonados en plazas, calles o jardines, sin bolsas de plástico en el suelo y sin pintadas ni grafitis.

La campaña, que se concreta en la publicación de vídeos, cuñas de radio y anuncios, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Tafalla, cuyo alcalde, Jesús Arrizubieta, lanzó un contundente mensaje a esa “minoría” de la ciudadanía que sigue sembrando desperfectos en los espacios públicos. “Es un tema que nos llena de preocupación”, insistió el alcalde, refiriéndose a los excrementos sin recoger en el suelo, residuos fuera de lugar o pintadas “sin ningún sentido”. “Ni queremos ni vamos a tolerar actitudes incívicas”, dijo, a la par que reiteró la intención del consistorio en erradicarlas.

Desde el colectivo Berdesia, Mauricio Olite recordó que uno de los objetivos de la agrupación pasa por conseguir “un medio más habitable y más saludable” e hizo especial hincapié en que “no es cuestión de limpiar más si no de no ensuciar”. Añadió además que Berdesia seguirá “empujando” para que Tafalla cuente con una planta de compostaje. El presidente de la Asociación de Jubilados San Sebastián, Miguel Valencia, remarcó la labor de limpieza que el grupo de voluntariado lleva ya tiempo acometiendo y que ha conseguido también la implicación vecinal de las personas que residen en los entornos que ya han adecentado hasta la fecha. “En esta nueva campaña nuestra implicación va a ser total”, aseguró.

De forma paralela a ésta, Mairaga ha puesto en marcha otra campaña visitando más de 300 establecimientos y 12.400 viviendas para concienciar a la ciudadanía de la necesidad de reciclar todos los residuos que se generan en el hogar, en especial de la materia orgánica. Se está repartiendo una guía en forma de contenedor, donde se indica en cuál hay que depositar cada uno de los residuos, un cuadernillo sobre materia orgánica y un cubo de basura de 10 litros de color marrón. En la consecución de las dos campañas se eleva a los 60.000 euros, una cuantía subvencionada en su totalidad por el Consorcio de Residuos y el fondo de residuos.