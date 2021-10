Tafalla congela impuestos, tasas y precios públicos para 2022

El Ayuntamiento de Tafalla ha decidido, por segundo año consecutivo, congelar los impuestos, las tasas y los precios públicos de cara al próximo año 2022. Así lo acordó por unanimidad toda la corporación en el transcurso del pleno ordinario celebrado este martes por la tarde y que se prolongó poco más de tres cuartos de hora. El primer punto que se trató fue el de los impuestos. Durante su intervención, el alcalde, Jesús Arrizubieta (EH Bildu), indicó que el consistorio es “plenamente consciente” de las dificultades económicas que la pandemia ha generado en muchos vecinos y vecinas de la localidad. “Si todos y todas nos hemos tenido que apretar el cinturón, este ayuntamiento debe ser un ejemplo y hacer lo propio no aumentando los impuestos como ya hicimos el pasado año”, remarcó.

Dentro de este capítulo, la única novedad se ha concretado en la aprobación de dos nuevas ordenanzas. La primera de ellas, bonificando el ICIO por instalaciones de energías renovables y, la segunda, con un impuesto a las viviendas deshabitadas. La cuota de este último impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se situará en el 0,25% el primer año; en el 0,50% durante el segundo año; y en el tercer año y sucesivos se incrementará al 1,5%. “Al ser el primer año de este impuesto, hemos ido al tipo de gravamen más bajo que marca la Ley Foral. El objeto de elegir los tipos de gravamen más bajos es hacer ver a las personas propietarias de viviendas deshabitadas el coste económico que les va a suponer este nuevo impuesto si sus viviendas no salen del censo de viviendas deshabitadas”, dijo.

Sobre los precios públicos, la propuesta de actualización implica únicamente la modificación de tres normas fiscales que suponen modificaciones del texto y de anexos de tarifas que no se van a traducir en subidas. Finalmente, en lo que a las tasas se refiere, tampoco se incrementarán, sino que se aprobaron seis modificaciones puntuales. Asimismo, el ayuntamiento tafallés tampoco va a cobrar la tasa por el uso de terrazas en todo este ejercicio 2021. Se pretende así ayudar a los establecimientos de hostelería de la localidad. Esta disminución de ingresos, puntualizó el alcalde, no tendrá efecto económico alguno en el presupuesto aprobado para 2021 ya que, previendo esta situación, no se incluyó en el documento la partida de ingresos de tasas por este concepto.

En otro orden de cosas, se aprobaron por unanimidad también cinco expedientes de crédito extraordinarios y suplementos de crédito por importe de 101.500 euros. En concreto, fueron tres suplementos de crédito por 35.000 euros y otros tres créditos extraordinarios por un valor de 66.500 euros. Estos últimos se destinarán a la puesta en marcha de una nueva campaña de bonos de apoyo al comercio local (40.000); la iluminación de las exposiciones del centro cultural (13.500); y la reforma del frontón del colegio comarcal (13.000) colocando el pavimento retirado de la ciudad deportiva tras los daños por la inundación de 2018.

Los suplementos de crédito se invertirán en informes de asesoramiento externo (8.000), gastos originados por publicaciones del área de Urbanismo (4.000) y gastos diversos de promoción de comercio (5.000).

La contribución urbana, en espera de una posible bonificación

En la sesión plenaria celebrada este martes por la tarde, el consistorio tafallés decidió congelar tanto las tasas, como los precios públicos y los impuestos. Sin embargo, el alcalde, Jesús Arrizubieta, explicó que respecto al tipo impositivo a aplicar en 2022 a la contribución territorial, el ayuntamiento tiene la potestad de regular diferentes bonificaciones. Y en estos momentos, según dijo, está en estudio tanto el tipo impositivo a aplicar a dicha contribución como sus posibles bonificaciones. Por eso, la regulación de este impuesto queda pendiente de una propuesta definitiva que, una vez sea firme, se llevará a pleno para su debate y aprobación. Otra bonificación que sí se aprobó ayer fue la que se aplica al ICIO por instalaciones de energías renovables. Será del 95% de la cuota del impuesto a las construcciones, instalaciones y obras en que se incorporen energías renovables para el autoconsumo.