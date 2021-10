El ganado volvió al ferial de Tafalla con una presencia casi testimonial

Poco más de una treintena de ejemplares, la mayoría potros y burros, se dieron cita en un recinto bastante desangelado pero que, no obstante, registró una alta afluencia de público. Fueron muchas las personas que, concluido el encierro, decidieron encaminarse hacia el ferial. Fue éste el caso de Antonio Erviti y Manuel Pérez, habituales visitantes de la feria caballar. No se mostraron sorprendidos por el poco número de cabezas. “Esto iba decayendo poco a poco y este año, viendo de la situación de la que veníamos, ya podía preverse que no iba a haber mucho jaleo”, coincidían. Es habitual que la feria caballar de octubre tenga menos tirón que la de febrero pero la presencia de animales que se registró este domingo en el recinto ferial de la ciudad del Cidacos fue la más baja de las que se recuerdan., la mayoría potros y burros, se dieron cita en un recinto bastante desangelado pero que, no obstante, registró una alta afluencia de público. Fueron muchas las personas que, concluido el encierro, decidieron encaminarse hacia el ferial. Fue éste el caso de, habituales visitantes de la feria caballar. No se mostraron sorprendidos por el poco número de cabezas. “Esto iba decayendo poco a poco y este año, viendo de la situación de la que veníamos, ya podía preverse que no iba a haber mucho jaleo”, coincidían.

En esta ocasión, todos los animales que se congregaron procedían de Navarra, en su mayoría, y La Rioja. Así lo constató la veterinaria encargada de tramitar las guías, quien añadió que “todo lo que entró ayer al ferial se vendió”. Asiduo a la cita, Luis Goñi, de carnicerías de potro Goñi, de Pamplona, charlaba con algunos tratantes. “Hoy en día, todos los tratos y las compras se hacen en casa, es muy poco lo que queda para momentos como las ferias. Aún así, me gusta venir para apoyar un poco al sector. Desplazarse a eventos como éste no es precisamente barato y se encuentran con muchas trabas. En mi opinión, habría que trabajar un poco el asunto e intentar darle una vuelta si no queremos que desaparezca por completo”, opinaba.

VISITAS Y ANTIGÜEDADES

Conforme avanzaba la mañana, el centro de la actividad volvía a registrarse en la plaza de Navarra y sus alrededores. Eran las once y media cuando desde la puerta del Ayuntamiento comenzaba una visita guiada por la localidad a la que se habían inscrito veintiuna personas. La visita de ayer fue en euskera y el sábado se ofreció otra en castellano que congregó a otros veinte asistentes. Desde Guiarte, empresa encargada de la gestión de estas visitas, valoraban muy positivamente la acogida. Destacaron también que en la celebrada el sábado por la tarde a la planta noble del Palacio de Mencos, que se hacía por primera vez, se sumaron treinta personas.

a.g.

Otra de las novedades incluidas en el programa de estas dos jornadas festivas ha sido el mercado de antigüedades Vide Grenier que ha estado los dos días de ferias en el frontón de los Escolapios. Repartidos en siete puestos, anticuarios procedentes de San Adrián, Tudela, La Rioja, Pamplona y Estella mostraron sus productos. Además, en la feria de productos de artesanía y gastronomía de la plaza prosiguieron ayer las demostraciones de alfarería con torno y soplado de vidrio. El festival de jotas Escuela Hermanas Flamarique y un toro de fuego pusieron por la tarde el broche final a un intenso fin de semana en la ciudad del Cidacos.

Aunque será hoy el día de hacer un balance más concreto, el concejal de Festejos del consistorio tafallés, Jacinto Goñi, valoraba este domingo por la mañana de forma “muy positiva” cómo iban transcurriendo las ferias. La mayor afluencia prevista de personas, atraídas sobre todo por el gancho de los encierros, la principal novedad de estas ferias, se había cumplido. El tiempo soleado de ambas jornadas, aunque con frío en las primeras horas, propició una alta participación.

BARES Y DISCOTECAS CUMPLIERON EL HORARIO EN UNA NOCHE “TRANQUILA”

“Tranquila”. De esta forma definió Alfredo Ondarra, jefe de Policía Municipal de Tafalla, el transcurso de la noche del sábado en la ciudad del Cidacos. En una noche que se preveía multitudinaria ya que los bares disponían de un horario especial en una cita festiva como las ferias ya sin restricciones, no se registraron incidencias de especial relevancia más allá, puntualizó, de las normales en una noche de ocio. Quiso destacar el jefe de Policía Municipal el buen hacer de los hosteleros ya que tanto los bares especiales, que contaban con un permiso de hasta las 4.30 h., como la discoteca, a la que se le permitió abrir hasta las 7, cumplieron con el horario. “Sí que ha habido que desalojar a un grupo de unas 150 personas que se congregó en la calle, fuera de la discoteca tras su cierre, para despejar el recorrido del encierrillo pero se hizo con su colaboración”, concluyó.