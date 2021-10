Tafalla se prepara para unas ferias que se prevén multitudinarias

Había muchas ganas de recuperar cierta normalidad y el anuncio por parte del Ayuntamiento de Tafalla de la organización de unas ferias como “las de antes” va a propiciar un fin de semana multitudinario en la ciudad del Cidacos. Las ferias de octubre de este fin de semana serán las primeras tras las de febrero de 2020 y a una cita que ya de por sí atraía numerosos visitantes se une en esta ocasión el atractivo de los dos encierros y otros dos festejos taurinos que se han incluido en la programación.

Las ferias comenzarán este viernes por la tarde aunque serán las jornadas del sábado y domingo las que concentren el grueso de actos. Dos días que se prevén muy intensos para la hostelería que prácticamente en su totalidad tiene las reservas completas para estos días. Es el caso del restaurante Túbal, con el sábado ya completo y el domingo con algún pequeño hueco que, creen, cubrirán sin problemas. Nicolás Ramírez Jiménez, jefe de cocina del Tubal, explicaba que para el sábado tienen ya doscientas reservas. “Y ya hemos dicho a unas ochenta personas que ese día lo tenemos todo completo. Y nuestro local es muy grande pero parece que es la tónica general en toda la hostelería”, decía.

Un hecho éste que, reconoce, acogen con “muchas ganas” pero también con “ciertos nervios” después de tanto tiempo funcionando a medio gas con las diferentes restricciones que se iban aplicando a un sector que, recuerda, también pasó muchos meses cerrado. En su caso, afronta estos días con la plantilla al completo y con el optimismo de poder llenar la terraza ya que ahí no se funciona tanto con reserva. “Parece que va a lucir el sol lo que también es buena noticia”, comentaba.

Por la ubicación del Tubal, en pleno corazón de la ciudad del Cidacos, estos días ha podido ser testigo de la colocación del vallado, algo que, insiste, le provocaba sensaciones de emoción. “Después de tanto tiempo ver instalar el vallado, que las reservas se llenan, la de actos que se han programado... La vida vuelve y es algo que necesitábamos todos”, refiere. Y esas ganas de recuperar este año y medio largo se notan también en las conversaciones que surgen entre los propios vecinos. Observando cómo colocaban los últimos puntos de vallado, Rosario Villar, Ángel Iturmendi y Rodolfo Martín coincidían al señalar que ver el vallado en pleno octubre se hace extraño. “Es raro pero a la vez bonito. Tafalla se va a llenar de gente, de vida”, apuntaba Villar.

Sin parar de trajinar tras la barra del bar Las Torres, también en la plaza de Navarra, Marta Domínguez de Vidaurreta e Itziar Moreno esperan con “muchas ganas” un fin de semana que va a trascender de unas ferias al uso y que, en su opinión, puede parecerse más a unas fiestas con todo lo que ello conlleva. “Estamos muy contentas aunque también es cierto que existe cierto miedo a las masificaciones y tras dos años de parón sobrevuela esa incertidumbre de ofrecer un buen servicio. Pero nos hemos rodeado de grandes profesionales con experiencia y sabemos también que la gente tiene esa buena predisposición por lo que auguramos un buen fin de semana”, relataba Domínguez de Vidaurreta.

En el caso de este establecimiento, tanto los servicios de almuerzos como de comida están completos y con las reservas para las cenas, confesaba, no se han querido pillar los dedos con el objetivo de no cortar el poteo vespertino. Si estas ferias han sido muy bien recibidas por los hosteleros la misma respuesta es la que obtienen por parte del sector del comercio. El impacto no es el mismo en un sector que en otro pero sí que hay algunos comercios que esperan estos días con muchas ganas.

MÁS GÉNERO

Es el caso de Ultramarinos Selectos Baztan, una tienda centenaria al frente de la cual está Mª Asun Esparza. Este jueves recogía los últimos pedidos que había hecho para abastecerse estas dos jornadas de ferias. “He querido tener más genero que en un día normal y aprovechando las ferias he adelantado un poco las legumbres de primera cosecha del año expresamente para estos días. He traído también más surtido de caramelos El Caserío de Tafalla, más bacalao o más chocolates, en definitiva productos todos estos que tienen buena salida en días como estos de ferias”, dijo.

En su opinión, la inclusión en el programa de las ferias de octubre de los festejos taurinos y los encierros ha sido “un acierto” ya que van a propiciar una mayor afluencia de gente a Tafalla. Y es que son varios ya los corredores habituales de encierros, tanto navarros como de otras comunidades -Madrid o Comunidad Valenciana, entre otras- que ya han anunciado su presencia este fin de semana en la ciudad del Cidacos.

Horarios especiales para los bares

Durante estos dos días de ferias, el ayuntamiento permite un horario especial para determinados bares y la discoteca de la localidad. A través de una resolución, el alcalde, Jesús Arrizubieta, ha informado de la modificación de los horarios de cierre que afectan a los denominados bares especiales y discotecas y salas de fiestas. Según recoge el documento, durante este fin de semana de ferias de octubre, el horario de cierre para los bares especiales se alarga hasta las 4.30 h. mientras que la discoteca deberá haber cerrado sus puertas a las 7 h. de la mañana -el encierrillo empieza a las ocho y el encierro una hora después y ambos pasan por la calle donde se ubica la discoteca local-. En este sentido, el jefe de Policía Municipal hizo especial hincapié en que la hora de cierre fijada incluye el tiempo de desalojo del establecimiento por lo que para la hora marcada cada el local deberá haber cerrado. De cara a la afluencia prevista, Alfredo Ondarra hizo una llamada “a la responsabilidad individual y colectiva”.

Policía Municipal insiste en aparcar a las afueras

Ante la previsión de una afluencia importante de personas a lo largo de todo el fin de semana, el jefe de Policía Municipal de Tafalla, Alfredo Ondarra, insistió en la importancia de estacionar los vehículos en los aparcamientos repartidos a las afueras de la localidad. Así, citó el de la AR-2 para las personas que se desplacen desde Tudela; el del polígono Fuente del Rey -donde los supermercados Lidl y Eroski- para quienes vengan desde Pamplona y otras localidades del norte y del polígono Ábaco para los visitantes procedentes de la zona de Estella. Por último, el de la plaza de toros para quienes lleguen desde Sangüesa. “En el centro de Tafalla no se va a poder aparcar”, insistió. Añadió además que tanto el sábado como el domingo el tráfico al centro se cortará a las 7.15 h. con motivo del encierrillo y el encierro.

En la junta local de seguridad celebrada esta semana, en la que aparte de Ondarra, participaron el jefe de Policía Foral de Tafalla y el capitán de la Guardia Civil del puesto de la ciudad del Cidacos se acordó un reparto equitativo de los servicios para estas jornadas. Ondarra destacó la buena coordinación entre los tres cuerpos así como el esfuerzo de la plantilla municipal de cara a estos días.