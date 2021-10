Emilio Garrido recoge 425 efemérides de Marcilla en su nuevo libro

Emilio Garrido no se ha desvinculado nunca de su pueblo, Marcilla. Aunque los derroteros profesionales le llevaron hasta la capital navarra, el cariño que siente hacia su pueblo se nota cada vez que habla de la villa marcillesa. Y es un cariño recíproco que él mismo percibe cada vez que regresa. “Eres de grande gracias a lo que eres de niño y yo mi niñez la viví en Marcilla y guardo muchos y muy buenos recuerdos”, relata. Y hace pocos días volvió a sentir ese cariño que le brindan todos sus paisanos. Garrido, psicólogo clínico ya jubilado, presentó en el castillo su último libro sobre la localidad.

‘Efemérides históricas y etnológicas de Marcilla desde la prehistoria y hasta el siglo XXI’. Así se titula la nueva publicación de Garrido y la que constituye la número diez de todas las que ha dedicado a Marcilla hasta la fecha. Con motivo de la conmemoración este año del VI centenario del castillo, el ayuntamiento se puso en contacto con él para ver si podía presentar este trabajo. No ha sido ésta su única aportación a los actos de celebración ya que el pasado mes de mayo, coincidiendo con el desarrollo del acto oficial, Garrido también intervino en el acto institucional.

El libro que ahora ha presentado contiene 425 efemérides relacionadas con la villa marcillesa desde la prehistoria hasta enero de este mismo año. Un trabajo repartido a lo largo de 375 páginas que, tal y como avisa, seguramente sorprenderá a más de un lector. “Lo digo porque yo mismo me he visto sorprendido cuando estaba investigando y recabando información. ¿Cómo es posible que un pueblo que no llega a los 3.000 habitantes tenga tantas efemérides y curiosidades? Eso es lo primero que a mí me ha sorprendido”, cuenta.

Explica que entre las páginas del libro más de uno se irá enterando que la famosa ‘calumnia’ que Mosén Pirres contó a las monjas Bernardas para ganar tierras no fue tal. “No sucedió así aunque las leyendas siempre son más bonitas”, añade. Garrido confiesa haberse sorprendido mucho al descubrir, por ejemplo, que el primer partido de fútbol en la localidad se disputó en 1916 con un equipo denominado Harin Sport, en referencia a la harinera local.

No faltan por supuesto las efemérides históricas, apuntes que no podían faltar, insiste el autor, en un libro sobre una localidad que durante 200 años, desde el siglo XV hasta entrado el XVII, fue el eje cultural, social, político y económico de Navarra. Cita Garrido a modo de ejemplo el viaje de Gastón de Peralta, marqués de Falces y vizconde de Marcilla, a quien Felipe II nombró virrey de la Nueva España. “Marchó entonces a México llevándose propiedades del castillo de Marcilla como doce cuadros, muchas criadas entre las que había una familia de Marcilla. Fue virrey donde aún a día de hoy permanece la ley del marqués de Falces: tratar a los indios como personas, igual que a los propios españoles. Se les dará tierra para que puedan cultivar y vivir y semillas para que planten”, cita.