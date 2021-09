Malestar en Marcilla ante la falta de plazas en el transporte escolar

Incertidumbre. Este es el sentimiento con el que se levanta todas las mañanas un grupo de jóvenes de sin plazas libres suficientes para que todos ellos se suban. Santiago Pérez es padre de uno de estos alumnos, menor de edad, y denunciaba la situación que se viene repitiendo estos últimos días. . Este es el sentimiento con el que se levanta todas las mañanas un grupo de jóvenes de Marcilla que está cursando estudios en el politécnico de Tafalla . Desde que empezó el curso la semana pasada, el transporte escolar que debe trasladarles desde su localidad hasta la ciudad del Cidacos hay días en los que llega hasta Marcillapara que todos ellos se suban.es padre de uno de estos alumnos, menor de edad, y denunciaba la situación que se viene repitiendo estos últimos días.

“Depende de cuántos alumnos suban en los pueblos anteriores en Marcilla, que es la última parada, pueden subir todos o no”, relata. Esta situación, apunta, provoca mucha incertidumbre entre el alumnado y sus familias, sobre todo entre los que son menores de edad. “Son unos quince más o menos y alguno mayor de edad, si no tiene plaza, se ha podido desplazar en su propio vehículo dado el caso. Ha habido algún día que han podido subir todos, pero otros hasta ocho chavales se quedaron en tierra”, critica.

ansiedad en algunos alumnos ya que el hecho de conseguir plaza en la ida tampoco la garantiza en la vuelta. Santiago Pérez ya se ha puesto en contacto con el centro tafallés que, dice, entiende y respalda las quejas, pero el transporte escolar es un servicio que el instituto no gestiona. “Lo hace no hay ninguna solución. Es más, todavía estos días puede cerrarse alguna matrícula extraordinaria por lo que la situación podría empeorar y vemos que la solución, al menos de momento, va para largo”, remarca. Esta situación, lamenta, ha provocado ciertaen algunos alumnos ya que el hecho de conseguir plaza en la ida tampoco la garantiza en la vuelta. Santiago Pérez ya se ha puesto en contacto con el centro tafallés que, dice, entiende y respalda las, pero el transporte escolar es un servicio que el instituto no gestiona. “Lo hace Gobierno de Navarra y también me he puesto en contacto con ellos pero, de momento,. Es más, todavía estos días puede cerrarse alguna matrícula extraordinaria por lo que la situación podría empeorar y vemos que la solución, al menos de momento, va para largo”, remarca.

Santiago Pérez también trasladó la situación al consistorio marcillés que, según le consta, ya ha trasladado la queja al departamento de Educación del Ejecutivo foral y apoya las quejas de estos progenitores. A la espera de que se les garantice plaza o se les confirme cuál va a ser la situación del transporte, un grupo de alumnos se ha organizado para desplazarse en un vehículo particular mientras que otros utilizan el autobús de línea (Lodosa-Pamplona) para asegurarse llegar a clase. Un transporte éste que tiene que ser abonado por las propias familias.

“No puede ser que estemos así. El transporte escolar tiene que cubrir todas las plazas de alumnado desplazado. No es que haya sido cosa de un día, han sido varios. Algunos no ha habido problema pero otros sí. Hay que poner una solución por el bien de los chavales y porque muchas familias no tienen la posibilidad de esperar a ver qué pasa cada día y, después, llevarlos a Tafalla si se han quedado sin sitio”, concluyó.