Jesús Arrizubieta: “Vamos a prohibir el paso de los camiones por el centro de Tafalla”

El alcalde de Tafalla no duda ni un momento a la hora de responder cuál es el reto para lo que falta de legislatura. “Convertirnos en un centro comarcal y de servicios de referencia para todos los pueblos de la zona”, asevera con rapidez. La legislatura no está siendo fácil para Jesús Arrizubieta. No había pasado ni un mes desde la toma de posesión cuando llegó la riada y, después, la pandemia.

¿Cómo está Tafalla?

A nivel sanitario lo que ha sufrido ha sido muchísimo. Tuvimos muchas personas fallecidas y ese dolor por la pérdida de los seres queridos a raíz de una enfermedad así y con todo lo que ello conlleva, es inmenso. En lo económico, poco a poco, estamos saliendo, se ve una pequeña recuperación pero hay sectores que todavía lo están pasando mal. A nivel municipal, el año pasado fue complicado. Por todo lo que pasó con la riada y la pandemia los presupuestos se presentaron tarde pero, pese a todo, el año terminó con un superávit de un millón de euros y las inversiones previstas, por importe de 1,7 millones, se completaron en un 94%.

Dice que el principal reto es posicionar a Tafalla como un centro de servicios comarcal. ¿Qué pasos han dado en este sentido?

El más importante, sin duda, va a ser la rehabilitación del antiguo convento de Recoletas para convertirlo en un centro de servicios. La redacción del proyecto ya se ha adjudicado a un estudio de arquitectos. Una vez hecho podremos saber cuánto va a costar exactamente y lo que nos gustaría es que el Gobierno de Navarra incluya el año que viene una partida para ir empezando por fases. Y, unido a la rehabilitación de Recoletas, estaría el tema del nuevo servicio de transporte.

Esto se anunció hace más de un año, ¿cuándo entrará en servicio la nueva licitación?

El enero del próximo año o, como muy tarde, en febrero. Eso es lo que nos han dicho. Desde la zona del intercambiador los autobuses se dirigirán hacia Pamplona y al resto de pueblos. Será también entonces cuando por fin entre en servicio el autobús urbano.

¿Dónde parará y qué frecuencias tendrá?

Más que frecuencias serán viajes, unos 18 al día y sobre todo en horario de mañana. Partirá del intercambiador y parará en Recoletas y en la avenida de Pamplona, a la altura de la escultura de Carlos III para terminar en el centro de salud. Una vez que esté rehabilitado Recoletas la idea es que se descentralicen diferentes servicios para los que ahora nos tenemos que desplazar hasta Pamplona. Eso, junto con los que ya hay en Tafalla, que se reunifiquen allí, contribuirá a lograr nuestro objetivo de ser centro comarcal.

¿Qué servicios albergará?

Estarán Mairaga, el Servicio Social de Base, Hacienda, la Mancomunidad de Deportes, Aezmna, la ORVE, el Consorcio de la Zona Media, el archivo municipal del ayuntamiento y un espacio coworking, entre otros.

Hace unos meses conocimos que Tafalla albergará un nuevo parque de bomberos comarcal. ¿Dónde se ubicará finalmente?

Ofrecimos varias parcelas pero algunas eran zona inundable. Finalmente, eligieron una en la AR-2, de la ikastola hacia arriba.

Y para el nuevo polígono industrial, ¿hay fecha ya?

Todavía no. Hay otro problema con los accesos, que también aparecen en el mapa de inundabilidad. Estamos en conversaciones con la CHE pero es algo que va para adelante.

Hablando de inundabilidad, presentaron recientemente el plan de inundabilidad. ¿Qué tal respuesta ha tenido?

Muy buena, Solo el primer día 90 personas se inscribieron en el servicio de alerta. El plan va a ser una herramienta fundamental. No sabemos si volverá a pasar algo así, pero al menos estaremos preparados con antelación.

Este año también ha sido el de la apertura de la primera fase de la variante. ¿Se nota menos tráfico por el centro?

En la eliminación de vehículos pesados, que es lo que más nos preocupa, no. Siguen entrando para atravesar de norte a sur y solamente deberían acceder los que van a Sangüesa, pero el 90% de los que pasan no se dirigen allí. Es un peligro y vamos a optar por prohibir directamente su paso.

Este problema se solucionaría con la segunda fase de la variante. ¿Para cuándo?

La propuesta inicial pasaba por hacer una carretera paralela a la autopista que a nosotros nos parecía una auténtica locura. Se habló con Gobierno de Navarra y se alcanzó un acuerdo para hacer un proyecto con dos rotondas de entrada y salida de la autopista y utilizar la autopista como variante hasta alcanzar esos dos puntos. Económicamente sería además mucho más viable. Estamos hablando de pasar de los 10 o 12 millones a los tres.

¿Cómo van las obras en la plaza de toros?

Muy bien, acabarán para inicios de agosto. Ya se ha preparado la documentación para entregar a Interior con las obras realizadas para adecuarla a la normativa.

¿Habrá toros este verano?

Hay una solicitud de momento para una novillada y una corrida los días 4 y 5 de septiembre. Se acabó el contrato de gestión y el año pasado, por la situación, no salió a concurso así que cuando haya una solicitud se alquilará.

“Me siento orgulloso de Xabi Alkuaz”

¿Qué le pareció que un concejal de su grupo fuera sancionado por saltarse el toque de queda?

Creo que Xabi Alkuaz cometió un error incomprensible, pero que él mismo hizo público y sin darnos tiempo a reaccionar horas después presentó su dimisión. Dentro de EH Bildu tenemos un código ético que toda persona que entra se compromete a cumplir. Y Xabi ha sido un ejemplo para la juventud. Me siento orgulloso de él, me dice lo coherente y respetuoso que es con todo su pueblo y la juventud a la que representa.

¿Le hubiera pedido que dimitiese si no llega a hacerlo él?

No. Pero ni a él ni a cualquier otro concejal o concejala de otro grupo. Se saltó la normativa, sí, pero creo que tampoco hizo algo tan grave. Con una disculpa pública, como él mismo ya hizo en la carta que envió, creo que hubiera sido suficiente. Me da mucha pena que haya dimitido porque ha sido uno de los concejales, si no el que más, que más ha trabajado en el día a día del ayuntamiento y qué decir de cómo se volcó en ayudar cuando la inundación. Y ahora parece que por esto no se va a reconocer todo lo demás. Sabemos que es un momento complicado y que estaba a una hora que no debía pero es una pena que haya acabado así.

¿Le preocupa la situación en Tafalla de cara a las no fiestas?

Creo que es algo que nos preocupa a todos los ayuntamientos. Sabíamos que se nos presentaba un verano complicado pero, personalmente, no pensaba yo que la quinta ola iba a ser así y con tanta población ya vacunada. Sí, de cara a estos días vamos a seguir insistiendo, la salud es lo primero y la responsabilidad es de todos y todas. Entendemos que la gente, sobre todos lo más jóvenes, tienen ganas de salir, de hacer cosas, de juntarse pero hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad. Solamente les pido eso. Este verano no es como el anterior, se pueden hacer muchas cosas pero vamos a mantener las medidas para que los contagios bajen. Se ha organizado un amplio programa de actividades culturales y de ocio seguras y controladas para el disfrute de toda la ciudadanía. Este verano se pueden hacer muchas cosas, menos el tonto.