Malestar en Olite por el robo de dos figuras del Belén

Actualizada 24/12/2020 a las 06:00

El tradicional Belén que todos los años instala la comisión de Cabalgata de Olite en la placeta de la localidad -en la plaza de los Teobaldos, frente al Parador Nacional- fue objeto el pasado fin de semana de un acto vandálico que se saldó con el robo de dos de sus figuras. Además, en el portal apareció una nota escrita en euskera “de muy mal gusto”, tal y como apuntan los propios vecinos, muy disgustados y molestos ante el ataque cometido contra el montaje.

Desde el consistorio olitense, su alcaldesa, Maite Garbayo, calificó el ataque como “una broma de muy mal gusto”. Dijo haber tenido conocimiento del mismo el domingo por la mañana por lo que todo apunta, indica, a que se cometió el sábado por la noche, antes de las once; o en las primeras horas del domingo. “Con el toque de queda en vigor ha tenido que ser en uno de esos momentos”, dijo. Garbayo lamentó la acción y pidió respeto hacia las creencias de todos los vecinos y vecinas de Olite. “Lamentablemente, todos los años se produce algún tipo de ataque contra el montaje pero este año la cuestión ha molestado más por el escrito que ha aparecido”, dijo.

En este sentido, la alcaldesa quiso aclarar que no había aparecido ninguna pancarta escrita en euskera como se estaba diciendo. “Es un escrito que la verdad no tiene ninguna gracia y que ha molestado a mucha gente. También me gustaría pedir que, por el hecho de que se haya escrito en euskera, no se criminalice a las personas que lo hablan porque una cosa no tiene que ver con la otra”, instó.

Desde la comisión de Cabalgata de Reyes se difundió un escrito a través del cual se “insta a la ciudadanía a mantener, cuidar y tratar con consideración debida el Belén que con tanto esfuerzo instalan año a año en los jardines de la placeta”. Se pidió también respeto a las creencias de los conciudadanos y al trabajo “realizado con tanto cariño para poder disfrutar de esta tradicional instalación”.