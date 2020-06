Denuncian una situación sanitaria “insostenible” en el Valle del Aragón

Actualizada 19/06/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Mélida, en representación de los municipios que conforman la zona básica de salud de Carcastillo -integrada además de por éste último y por Mélida por Santacara, Murillo el Fruto y Figarol-, ha hecho publico un comunicado a través del cual denuncia la situación sanitaria “insostenible” que se vive en el Valle del Aragón. La zona básica, según se explica en el documento, cuenta con un centro de salud donde se presta el servicio de urgencias y cada pueblo tiene un consultorio médico donde, inciden los firmantes, se debería asegurar la atención continuada con siete médicos de familia, un pediatra, ocho enfermeras y una trabajadora social a media jornada.



“Sin embargo, llevamos más de año y medio a falta de cubrir las plazas de un médico de familia y un pediatra. Ante la situación de falta de profesionales médicos, para cubrir dichas plazas, tenemos como consecuencia el no asegurar una atención integral y continuada al paciente, primer perjudicado. Pero también supone una sobrecarga laboral para los profesionales sanitarios”, argumentan. Según recuerdan, fue en octubre de 2019 cuando se envío una carta a la consejería de Salud del Gobierno foral para pedir una solución al problema que se vive en la zona, más concretamente en Santacara y Murillo el Fruto. “Desde que se envió dicha carta reivindicativa, la subdirección de zona de Navarra este, se ha reunido en varias ocasiones con la coordinadora de nuestra zona básica para tener siempre la misma respuesta, que no hay previsto ningún cambio”, lamentan.



Posteriormente, en enero de 2020, representantes municipales de la zona se reunieron con la consejería de Salud. Un encuentro que, apuntan, terminó con la conclusión de que no hay profesionales médicos para cubrir las vacantes en su zona. “Sin perjuicio a la profesión de enfermería, nos facilitan una enfermera por un médico, nos trasladan que tenemos una población infantil obesa y que nuestras personas mayores van al médico porque necesitan hablar, que el problema es socio-sanitario no sanitario. Nos fuimos con una mano delante y otra detrás. Sí que hay profesionales para cubrir las plazas cercanas a la comarca de Pamplona, pero para cubrir en la Zona Media y en concreto el Valle de Aragón, no. Nos preguntamos ¿Cuál es el motivo? Se trata de una pregunta que se contesta con otra: ¿Desde cuándo no se celebra una OPE para cubrir estas plazas en estas zonas? “, dicen.



Una situación, la que se vive en el Valle del Aragón que, lamentan, vulnera la cobertura sanitaria de la población que allí reside según lo recogido en la normativa sanitaria. Este panorama llevó a la creación de una plataforma en defensa de una sanidad pública digna en la comarca, a la que se adhirieron municipios de otras zonas de salud cercanas. Con la declaración del estado de alarma y la pandemia sanitaria, todas las movilizaciones y reuniones debieron paralizarse. Y el coronavirus también ha hecho mella en la zona. “De forma paulatina, hemos ido aumentando los casos confirmados, por los test realizados. Con el covid-19 el problema de falta de personal se acentúa, ya que las medidas de seguridad que requiere esta nueva situación sanitaria empeora todo. Nos encontramos con un verano con muchas incertidumbres y una única certeza, seguimos sin médico ni pediatra ”, indican antes de añadir que en verano los pueblos registrarán un aumento de población.



El planteamiento que puso Salud sobre la mesa, explican, pasaba por cerrar el consultorio de Murillo algunos días, centralizar la asistencia en Santacara y Carcastillo trasladando pacientes o cerrar dos días el de Santacara media mañana y así abrir en Murillo. “Es inadmisible. Son intentos de salvaguardar una situación insostenible. Como ayuntamientos nuestra paciencia está agotada y ya no solicitamos sino que pedimos enérgicamente una solución para que nuestros pueblos no mueran poco a poco”.