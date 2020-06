Profesionales sanitarios piden a Salud que habilite vehículos para la atención en la zona de Peralta

Actualizada 10/06/2020 a las 17:17

Un total de 36 profesionales sanitarios del Servicio de Urgencias Rurales (SUR) y de la zona básica de Peralta han firmado un escrito en el que piden al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra que se dote al servicio de un vehículo para poder cubrir los desplazamientos que se realizan en toda la zona que cubre Falces, Funes, Marcilla y Peralta.

Este colectivo trasladó la propuesta hace dos semanas al Departamento de Salud, que dio una respuesta negativa, según han lamentado los firmantes del escrito.

La respuesta del Gobierno a una reivindicación de hace "décadas" ha hecho que el colectivo de profesionales sanitarios del Servicio de Urgencias Rurales (SUR) se plantee "dejar de poner a disposición del Departamento" sus vehículos particulares para prestar el servicio.

A la demanda de los profesionales de Peralta se han unido equipos SUR de varias localidades navarras. "Llevamos años demandando un vehículo con el que poder atender a la población que no puede desplazarse a los centros de salud, bien sean personas con déficit de movilidad, urgencias vitales o accidentes de tráfico", señalan los profesionales.

Estos han explicado que hasta ahora los desplazamientos "los hacíamos con nuestros vehículos particulares y esto supone dos problemas importantes". "El primero viene derivado de que al no estar debidamente identificados nuestros vehículos, tenemos dificultad para llegar a la localización exacta de la urgencia, agravándose en urgencias vitales como pueden ser en accidentes de tráfico ya que tenemos que acceder a autopistas u otras vías, como caminos, para lo que nuestros coches no están preparados, alargándose el tiempo de atención, con consecuencias nefastas a corto y medio plazo", han señalado los profesionales. En las 25 zonas básicas del área rural se atiende a una población cercana a los 300.000 habitantes, de los más de 270 municipios de Navarra.

Como segundo problema, se refieren a la situación originada con la pandemia del Covid-19, explicando que "estos vehículos particulares no están adecuadamente preparados para ser desinfectados y al no tener medios para desinfectarlos no podemos garantizar el no exponer a los pacientes más vulnerables al riesgo de contraer la infección, con una consecuencia añadida para el personal sanitario, que también puede infectar a sus familiares, lo que supone una gran presión y estrés para los profesionales".

Del mismo modo, han explicado que los vehículos tampoco estarían preparados para llevar materiales inflamables, como el oxígeno que transportan habitualmente, material clasificado como mercancía peligrosa.

Según señalan desde la zona básica de Peralta, "el Departamento de Salud lleva años diciendo que tengamos paciencia, que están trabajando en ello, nos han dado toda clase de excusas: desde que ya están comprados a falta de gestionar los seguros, que se entregan después de Semana Santa, luego después del verano, coches que al final no llegan nunca".

Los profesionales sanitarios han señalado que durante la pandemia han vivido "una situación muy complicada, pero gracias a la colaboración de algunos ayuntamientos que pusieron a nuestro servicio vehículos, hemos podido atender a la población adecuadamente, puesto que eran limpiados y desinfectados por el personal sanitario antes y después de cada guardia y eran únicamente y exclusivamente utilizados por el personal sanitario".

Sin embargo, han apuntado que desde la entrada en vigor de la fase 2 de la desescalada, "estos vehículos tienen que ser devueltos y a pesar de haber puesto esta situación en conocimiento de la administración, no hemos obtenido ninguna respuesta para poder solucionar el problema". "Es inconcebible que la Administración, que al sector privado le exige que los trabajadores tengan adecuados equipos de protección individual y medios, no aplique la misma norma para los trabajadores sanitarios de atención primaria", han criticado.

Esto ha hecho que desde este colectivo sanitario se hayan planteando dejar de utilizar vehículos particulares, "lo que impediría asistir a aquellas personas que no puedan desplazarse hasta los centros sanitarios, algo que ya se ha trasladado a las personas responsables de Salud, sin haber obtenido hasta el momento una solución".

A todo lo anterior, según han señalado, "habría que sumar la falta de recursos personales, puesto que no se cubren ni las vacantes, ni las bajas, y por supuesto no se cubren las vacaciones". "Hay profesionales que tienen que hacer incluso 48 horas seguidas de trabajo, con el agotamiento físico y mental que esto supone y la repercusión directa que tiene en la atención del paciente. Este problema es especialmente grave entre los profesionales de medicina", han apuntado.

Los sanitarios han declarado estar "hartos de escuchar el papel tan fundamental que hemos realizado evitando el colapso de los centros hospitalarios y la labor que vamos a desempeñar detectando nuevos brotes -de coronavirus-, pero lo que nadie dice es que a día de hoy la atención primaria no se ha reforzado en absoluto, ni se nos ha dotado de ropa de trabajo adecuada, ni vehículos".

Según han explicado, "estamos haciendo PCR a domicilio, transportando muestras biológicas potencialmente contaminadas en nuestro coche y con nuestra ropa de casa que luego llevamos a otro domicilio y además tenemos que lavar en nuestras casas, sin los medios que puedan garantizar la desinfección de materiales y ropa, un trabajo extra y de riesgo por el que actualmente una enfermera cobra menos de 17 euros brutos al mes por la exposición a este tipo de riesgos biológicos y otros derivados del puesto de trabajo".