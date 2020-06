La ciudad deportiva de Tafalla abre las piscinas de verano el lunes 22

Actualizada 09/06/2020 a las 06:00

La ciudad deportiva de Tafalla ya tiene fijada una fecha para la apertura de las piscinas de verano. Será el lunes 22 de junio. Una semana antes, el próximo lunes día 15, volverá a abrirse al público el gimnasio y la piscina cubierta. La instalación deportiva reabrirá sus puertas así tras permanecer tres meses cerrada debido a la situación de alerta sanitaria. David Ros, gerente de la ciudad deportiva, explicaba ayer que la intención de la empresa era haber puesto en marcha tanto las instalaciones cubiertas como las de verano a la vez, el día 15. Sin embargo, la recomendación lanzada por el Gobierno foral y el Instituto Navarro de Salud Pública que instaba a abrir las piscinas de verano la última semana de junio les hizo retrasar unos días la apertura.



CON CITA PREVIA

“Llevamos tiempo trabajando para cumplir con toda la normativa de seguridad exigida con el objetivo de trasladar a los usuarios la mayor sensación posible de tranquilidad y seguridad. Queremos que vengan y que disfruten”, insistía David Ros. En el momento de apertura previsto, la limitación de aforo será del 50%, una cuestión ésta que, en principio, no preocupa a los responsables de la instalación debido a la amplitud de espacios de las piscinas de la ciudad del Cidacos.

Para poder acceder será necesaria la cita previa. Tal y como explicaba Ros, se establecerán dos turnos, uno de mañana y otro por la tarde, aprovechando la parada técnica que se les exige hacer a mediodía para desinfectar las instalaciones. “Habrá que reservar por la mañana o por la tarde. Nadie puede permanecer el día entero porque a mediodía se cerrará una hora para limpiar. En cuanto a la afluencia de usuarios, teniendo en cuenta las estadísticas de años anteriores, creemos que no habrá problema y que todo el que quiera podrá venir a la piscina”, indicó.

Para materializar la cita previa, desde la ciudad deportiva se está trabajando en una plataforma web que permita efectuar estas reservas de forma online. Asimismo, habrá posibilidad de hacerlo de forma presencial en las propias instalaciones si alguien no tiene acceso a dicha aplicación. “Creemos que la forma online es la más adecuada porque de ese modo se evitan aglomeraciones en la recepción para coger cita. Esperamos que a lo largo de esta semana o principios de la próxima se pueda poner en marcha”, aventuró Ros. La cita previa será necesaria también para la utilización del gimnasio y de la piscina cubierta.

Desde la empresa gestora de la ciudad deportiva, junto con el consistorio tafallés, se ha estado trabajando para cumplir con toda la normativa de seguridad exigida. “Se está haciendo un esfuerzo importante para que todo esté en las mejores condiciones y los usuarios disfruten”, reiteró el gerente. El cumplimiento de todas estas medidas conllevará la contratación de personal. “Todavía no sé con exactitud cuánto habrá que ampliar la plantilla pero sí que habrá que hacerlo porque con las personas que estamos ahora no se llega a todo”, dijo. En cuanto a la compensación por el tiempo que ha permanecido cerrada, los quince días cerrados de marzo se compensarán con la segunda quincena de junio que los abonados no deberán pagar.

ITINERARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DIFERENTES PARA EVITAR CONTACTOS

Con el objetivo de propiciar el menor contacto entre las personas asistentes a la instalación, se van a establecer itinerarios de entrada y salida diferentes. “Las piscinas exteriores se comunican con la interior pero este verano se va a funcionar sin que se materialice ese contacto. Para acceder a la exterior se utilizará un torno y para la salida se utilizará otro. Lo mismo ocurrirá con la piscina cubierta, donde se establecerá un recorrido circular. La situación actual obligará, según indica David Ros, a no programar cursos de natación infantil este año. “Creemos que no es posible mantener las distancias de seguridad”, dijo. En cuanto al resto de actividades, se modificarán las dirigidas a adultos para que se puedan desarrollar al aire libre o en la pista del velódromo para poder guardar mejor las distancias.