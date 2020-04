Jesús Arrizubieta: “No será fácil salir, al drama sanitario se une la crisis económica”

21/04/2020 a las 06:00

28 días. Prácticamente un mes es el tiempo que ha pasado desde que Jesús Arrizubieta, alcalde de Tafalla (EH Bildu) y de 61 años, notó los primeros síntomas de lo que acabó siendo coronavirus hasta que ha superado la enfermedad. Reconoce que han sido días “muy duros” pero, al mismo tiempo, el haber podido superarla y dejarla atrás le permite lanzar un mensaje de ánimo y aliento a quienes están pasando ahora por lo mismo, a los enfermos y sus familiares. De vuelta al trabajo, se está centrando en la elaboración de los presupuestos.



¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?

Me encuentro bien. He superado esta dura enfermedad y eso es lo más importante. Sigo débil pero, poco a poco, iré cogiendo fuerzas.



¿Cuándo empezó a notar los síntomas?

El lunes 16 de marzo, estando en el ayuntamiento, me sentí cansado pero no le dí mayor importancia. Por la tarde ya tenía fiebre y empecé a preocuparme. Después de una noche espantosa llamé al centro de salud y con los síntomas que les comuniqué que tenía me dijeron que me aislara en una habitación de casa ante la posibilidad de tener covid-19.



Tras unos días en casa, acabaron por ingresarle.

Sí. A los siete días y viendo mi estado me hicieron una placa en el centro de salud de Tafalla. Tenía una neumonía leve y seguí aislado en casa. Tres días después me visitó el médico y decidió mi traslado en ambulancia al Hospital de Navarra. Me volvieron a hacer otra placa para ver el estado de la neumonía. En el PCR dí positivo y decidieron ingresarme. Estuve dos días.



¿Sintió en algún momento que la situación estuviera desbordada?

No me dio esa impresión en ningún momento. Vi una situación de mucho ajetreo por la cantidad de personas que habíamos acudido, pero me pareció que la situación la tenían bien controlada. Hay algo que nunca se me olvidará, estaba en el boxes 56 y en el 55 estaba un vecino de Tafalla y excompañero de trabajo, ya jubilado. Me dijo que se encontraba bien y varios días después me dijeron que había fallecido. No puedo hacer ninguna crítica sino todo lo contrario, desde que llegué hasta que me fui el trato fue de agradecer. El cariño con el que me trataron y las frases de ánimo que me dieron fueron un verdadero bálsamo para la situación que estaba viviendo. Todo lo bueno que digamos de nuestro sistema de Salud Pública y de nuestros sanitarios es poco para la labor que están realizando. Quiero aprovechar para agradecer de forma especial a todo el personal del centro de salud de Tafalla por su trabajo y buen hacer.



La mayoría de la gente cumple las medidas de confinamiento exigidas, ¿qué diría a esos pocos que se las saltan?

En Tafalla se han abierto muy pocos expedientes de denuncia, ello demuestra el grado de responsabilidad y madurez de nuestro pueblo. A los insolidarios que no cumplen les diría que esto no es un juego, que estamos hablando de poner en riesgo la vida de las personas y que con eso pocas tonterías. No va a ser fácil salir de esta situación porque tras el drama que supone la crisis sanitaria, viene o ya está aquí, una crisis económica sin precedentes a la que vamos a tener que hacer frente desde la solidaridad y lo que están haciendo esas personas desobedeciendo las indicaciones sanitarias de solidario no tiene nada.



Ha sido prácticamente un mes el que ha estado luchando contra el virus, ¿qué diría a quienes se encuentran ahora en esa situación?

Que son días duros, muy duros, pero desde el conocimiento que me da haber sufrido y superado la enfermedad les digo que al igual que yo, van a vencer esta enfermedad y pronto estarán recuperados y con sus familias. Mucho ánimo y fuerza.



Ya de vuelta al trabajo, ¿qué es lo primero que ha hecho?

Organizar una reunión con el consejo de dirección que creamos para hacer frente al reto del coronavirus y otra telemática con los portavoces de todos los grupos municipales. El ayuntamiento, aunque cerrado, sigue funcionando. Estamos preparándonos para la “vuelta a la normalidad”. Acordamos la vuelta al trabajo en tareas de mantenimiento de los conserjes de los edificios públicos y que la brigada volviese al trabajo, guardando las medidas de seguridad acordadas, el pasado jueves 16 de abril. En mi caso, me voy a centrar en preparar los presupuestos de 2020. Tenemos que valorar los efectos económicos negativos del coronavirus, que hoy no somos capaces de calcular porque el estado de alarma sigue vigente y no sabemos cuándo y cómo finalizará. Está claro que vamos a tener más gastos y muchos menos ingresos y una situación económica peor de nuestros vecinos y vecinas. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar unos presupuestos que sean sociales y progresistas.