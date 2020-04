Las parroquias de Tafalla proponen una romería virtual a Ujué

19/04/2020 a las 06:00

En una situación normal, Ujué estaría preparándose estos días para recibir el próximo domingo, día 26 de abril, a miles de romeros en la peregrinación más numerosa de cuantas tienen lugar al santuario. Sin embargo, la situación de emergencia sanitaria creada por el coronavirus ha provocado que las calles de la localidad ujuetarra no se vayan a llenar de gente ni el próximo domingo, ni los sucesivos fines de semana con motivo de las diferentes romerías que hasta el santuario reeditan todos los años peregrinos de diferentes localidades de la comarca. Sin embargo, con el objetivo de que todos quienes caminan otros años puedan sentirse también en esta ocasión cerca de la Virgen de Ujué, las parroquias de Tafalla han promovido una romería virtual. Este próximo domingo 26 sería el turno de, además de la ciudad del Cidacos, Pitillas, Beire, Santa Cara y Murillo el Fruto. El calendario de peregrinaciones se extiende habitualmente hasta el mes de junio.



Lo que se propone es que todas las personas que quieran envíen una fotografía, individual o en familia -de una romería anterior o si no tienen en su propia casa-, al teléfono 684311312 con la idea de preparar un vídeo para el día de la romería haciendo un fotomontaje con todas las imágenes que se reciban. “De esta forma, cada tramo tendrá nombres y apellidos”, indican. La fecha límite para enviar las imágenes es el próximo viernes, día 24 de abril. Íñigo Beúnza, párroco de Tafalla, explica que la iniciativa ha partido de las parroquias de la ciudad del Cidacos pero que está abierta a todas las personas de los diferentes pueblos que quieran participar. “En un momento en que la situación nos impide estar en Ujué el domingo 26 de esta forma podremos experimentar el consuelo de la Virgen”, apuntó.



El párroco tafallés se refirió también a la intención de celebrar la misa mayor en la basílica, como sucede otros años, pero sin fieles en el templo. “Nos gustaría grabarla y que se pudiera emitir por el canal de YouTube para que todo el mundo, aunque de forma diferente, pueda vivir el momento”, dijo. Beúnza confió en que la iniciativa tenga buena acogida y sean muchas las personas que se animen a mandar una fotografía. “De esta forma, gente mayor que por diferentes circunstancias otros años ya no podía peregrinar este año podrá hacerlo de otra forma. Aunque en la distancia, muchos van a poder estar con la Virgen de Ujué”, añadió.



Por otro lado, desde este pasado viernes 17, se está celebrando la Novena a la Virgen de Ujué que podrá seguirse también por el canal de YouTube de las parroquias tafallesas. Según informan, todos los días a las 20.15 h. tendrá lugar el rezo del rosario y, a las 20.30 h., la eucaristía. Los horarios se repetirán todos los días -hasta el sábado 25- con excepción de hoy que el rosario será a las 11.45 h. y la eucaristía sobre las 12 h.



