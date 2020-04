18 jotas desde el balcón

14/04/2020 a las 06:00

El confinamiento ha convertido a los balcones en la única conexión que muchos mantienen durante estos días con el exterior. Además de aplaudir todas las noches al personal sanitario, algunos han encontrado en la música un vehículo para compartir alegrías y rescatar tradiciones en tiempos de preocupación. Es el caso de Felicio Murillo Hualde, que hace unos días comenzó a escribir letras de jotas relacionadas con el coronavirus.



Este jotero, que nació en Murillo el Fruto -el mismo pueblo de Raimundo Lanas, considerado como uno de los mejores intérpretes de la jota navarra-, forma parte de la Rondalla de San Jorge, toca el saxofón en la txaranga Altobarrio Band y ha compuesto, junto al músico Javier Carricas Marín, muchas jotas, pasacalles y estampas navarras. Tras algunos días de encierro, percibió que había “mucha demanda de jotas” y decidió apoyar la iniciativa de un grupo de amigos para “animar y transmitir a la gente, a través de los balcones, confianza”.



En solo una jornada, Murillo aprovechó el tiempo libre y el aislamiento para escribir casi una veintena de jotas: “Es una manera de distraerme y de emplear mis habilidades”. Además de su capacidad inventiva, este músico señaló que tener un tema como referencia le facilitó en gran medida la tarea de componer: “Cuando conoces la situación y dispones de datos, puedes hacer muchas cosas”. El resultado fueron 18 letras “un poco irónicas, pero también con un gran mensaje respecto al momento que estamos viviendo”, que Murillo compartió en internet para que “cualquier jotero o jotera pueda interpretarlas y adaptarlas a la música que le venga bien. Se puedan cantar con casi todas las músicas de jota que existen”.



ESTRENO EN CASTEJÓN



Entre las letras de Murillo destacan aquellas en la que el autor expresa su gratitud a los sanitarios, al considerar que estos son “nuestros ángeles de la guarda, que se arriesgan todos los días mientras nosotros estamos en casa”. Una de estas composiciones se escuchó el viernes en Castejón, cuando Lucía Pereda, alumna de la Escuela de Jotas del municipio, interpretó estas letras: “La música en los balcones / contra el virus ha surgido / y los aplausos sinceros / a todos nos han unido”. Además de elogiar a médicos y enfermeros, este músico recurre en sus nuevas composiciones a la esperanza (“El agua es fuente de vida, el sol de luz y calor, y sueño, tras la pandemia, haya un mundo mejor”), al humor (“Estar tanto tiempo en casa, / sus consecuencias traerá, seguro que habrá divorcios, / y muchos kilos de más”) y hace además un llamado a cumplir las órdenes de las autoridades y a mantener la distancia social correspondiente (“Para los besos y abrazos, /a quien más quiero le digo, que ya habrá tiempo cariño, / darlos hoy es un peligro”).



Todavía es pronto para evaluar su éxito, pero Murillo anticipó que su “estudio sobre la jota del coronavirus” tendrá éxito. “Ya he mandado las letras a varias escuelas y a algunos joteros y les han gustado, me han dicho que las van a cantar. Creo que en estos días más gente se animará y tendrán aceptación”, señaló este compositor. Él seguirá ofreciendo desinteresadamente sus creaciones, pero no será quien las interprete desde su balcón: “Canté en una coral durante muchos años, pero llevo tiempo sin hacerlo y ahora no me atrevo. En este momento hay gente en Navarra que lo puede hacer muy bien y hay que dejarles paso”.