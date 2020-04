Cruz Roja Tafalla ofrece nuevos servicios durante estos días

08/04/2020 a las 06:00

Desplazarse a la farmacia a comprar medicamentos necesarios es una tarea esencial pero que no todo el mundo puede permitirse llevar a cabo en estos momentos de alarma sanitaria. Y quienes no pueden hacerlo cuentan estos días en Tafalla con la ayuda de los voluntarios de Cruz Roja, que se encargan de suministrar estos medicamentos a quienes no pueden salir de su casa, ya sea porque son personas mayores o porque se encuentran guardando la cuarentena y deben permanecer en aislamiento absoluto. Éste constituye sólo un ejemplo de la labor que personas voluntarias, en este caso de Cruz Roja, llevan a cabo a diario para facilitar la vida en estos días tan complicados a las personas más vulnerables.



Pero no son solo los voluntarios de Cruz Roja quienes prestan ayuda, también lo hacen los de la DYA y personas pertenecientes a Cáritas. Así lo explica Aurora Beroiz, animadora sociocultural del Ayuntamiento de Tafalla, entidad que ha puesto en marcha una red de cuidados que abarca tanto la ciudad del Cidacos como los pueblos de la Valdorba. “En Tafalla hay entidades sociales activas con mucho peso como Cruz Roja, la DYA o Cáritas y ellas están llevando la mayor parte del peso de las acciones de ayuda”, relata Beroiz.



Por un acuerdo alcanzado, indica, Cruz Roja se encarga de suministrar los medicamentos a las personas que no pueden acudir. Las peticiones de ayuda a la hora de hacer compra y recados, hasta ahora, se gestionaban a través de la DYA aunque Cruz Roja ha empezado también a ofrecer este servicio. La Agrupación Local de Tafalla, apunta Beroiz, está ampliando servicios estos días y a las llamadas de seguimiento suma, además del suministro de las farmacias, el reparto de compras.



El día a día en la asamblea local de Cruz Roja en Tafalla comienza con la recogida telefónica de los recados de alimentación y farmacia que necesitan aquellas personas que no pueden salir a la calle a comprar o que forman parte del colectivo de familias con poco recursos. El voluntario Henry Valencia Miranda se encargó el lunes de tomar nota de estos recados. Esta solicitud pasa después por Marina Pizarro, coordinadora local, quien se encarga de activarla, dando parte al servicio social de la acción que va a llevar Cruz Roja y a los dos voluntarios que se encargarán de la recogida, compra y entrega.



Pedro Arzoz Sagardia, presidente de Cruz Roja Tafalla; y Juan Pedro Gómez Fernández son los dos voluntarios encargados de llevar a cabo las gestiones en el exterior. Los encargos del lunes les llevaron en primer lugar a la Farmacia Guillén, de Tafalla, donde recogieron un pedido para una mujer mayor. Después, acudieron a un supermercado, donde hicieron la compra para una familia de Larraga con niños pequeños que, hacia la una y media, entregaban en su domicilio.