"Quienes pactan con quienes incluyen en su lista a terroristas atentan contra la dignidad de las víctimas"

"Quien pacta con quienes incluyen en su lista y nunca han condenado los atentados atentan contra nuestros sentimientos, contra nuestra dignidad y contra la memoria de nuestros seres queridos". Leticia Martín, hija de Bonificacio Martín Hernández, censuró las alianzas que puedan establecerse con EH Bildu para consensuar el Gobierno de Navarra y el equipo regidor de los ayuntamientos, como el de Pamplona. Sin expresarlo, sus palabras, dirigidas de forma velada a los dirigentes del PSN, fueron pronunciadas delante del vicepresidente del Gobierno, Javier Remírez, y del delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, en el homenaje brindado en Sangüesa a su padre y a su compañero de Policía Nacional, Julián Embid Luna. El tributo se ofició en la plaza Santo Domingo al cumplirse el 20 aniversario de su asesinato por parte de ETA, con la colocación de una bomba lapa adosada a los bajos de su vehículo. Ambos -como recordó el Jefe Superior de Policía Nacional en Navarra, José María Borja Moreno- habían acudido a prestar un servicio a los vecinos de Sangüesa como adscritos al equipo de renovación de DNI.

El acto contó igualmente con la presencia de Ana Ortigosa, viuda de Julián Embid, y de sus hijos, Ana y Miguel, además de una delegación municipal, encabezada por su alcaldesa, Lucía Echegoyen; responsables y miembros de ltres cuerpos -Policía Nacional, Guardia CIvil y Policía Foral-, que formaron una guardia de honor.

José Carlos Cordovilla

En su intervención, Leticia Martín lamentó "el silencio" de los 20 años transcurridos y se felicitó por la esperanza abierta con la imputación de cuatro miembros de ETA como posibles autores del atentado, merced a la investigación llevada a cabo por la Brigada de Información de la Guardia Civil, a la que expresó su agradecimiento. "20 años de silencio, de desesperación y desesperanza. 20 años son muchos, tantos que hay personas que ya no llegarán a conocer resultados (de la investigación), si se producen, como mi madre (fallecida en septiembre de 2020). Esto es especialmente duro e injusto". "Una justicia que no llega después de 20 años no es justicia", señaló. La alcaldesa dijo que que "esta ciudad y sus gentes se han volcado durante estos 20 años para que la memoria de Julián y Boficio sigan presente y contribuyan de alguna manera en la reconstrucción del vacío que dejaron en sus familias, amigos y compañeros. Debe existir un vínculo indisoluble entre la reconstrucción de la memoria y el fortalecimiento de la democracia". UPN acudió al acto, encabezada por Javier Esparza, quien indicó a su conclusión que "los partidos políticos tenemos la obligación de estar al lado y escuchar a las víctimas. Me parece indecente que un partido como Bildu incorpore a terroristas en sus listas. La deslegitima para llegar a un acuerdo. La sociedad española y navarra no entiende que se le trate como un partido más. Quiien pactan con ellos la está blanqueando; normalizando. Cuando María Chivite es presidenta por ellos o aprueba sus presupuestos y ahora mismo dice que pretende continuar todo ello deja a las claras que solo le importa el sillón. Eso duele a la sociedad española. Especialmente a las víctimas".