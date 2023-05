AISS y EH Bildu buscarán en Sangüesa atraer el apoyo clave del PSN

Ese empate es el que el PSN está llamado a romper. Y tanto los independientes como la izquierda abertzale buscarán atraer su apoyo de cara al pleno de constitución del ayuntamiento del 17 de junio, tal y como confirmaban este lunes sus portavoces. Todas las miradas están puestas en él. Desde un lado y desde el otro. El único representante del PSN elegido para formar parte de la nueva corporación municipal del Ayuntamiento de Sangüesa será clave para determinar quién gobernará la ciudad los próximos cuatro años. Una legislatura en la que el salón de plenos lo conformarán asimismo 5 concejales de la AISS y 5 de EH Bildu.Y tanto los independientes como la izquierda abertzale buscarán atraer su apoyo de cara al pleno de constitución del ayuntamiento del 17 de junio, tal y como confirmaban este lunes sus portavoces.

“Vamos a ofrecerle abrir una negociación”, reconocía Javier Solozábal, cabeza de lista a la AISS. “Creemos que podremos entendernos y estamos abiertos a todas las posibilidades, ya sea trabajar mediante una coalición de gobierno o con su apoyo externo”. La Agrupación Independiente San Sebastián fue el grupo más votado el domingo, con 1.162 votos (el 47,12%). Crece frente a los 1.044 del año 2019 y mantiene sus 5 ediles.

“Es un magnífico resultado, crecemos por tercera vez consecutiva y ganamos por segunda vez consecutiva”, exponía Solozábal. Y agradecía los apoyos recibidos. “Nos han faltado 11 votos para la mayoría absoluta”, refería. “Entendemos que los grupos que no hemos gobernado estos años tenemos un mandato para cambiar las cosas. El propio PSN, en su campaña, hablaba en ese sentido, sobre recuperar Sangüesa y hacerla grande, y lo compartimos. Podríamos hacerlo de la mano”.

EH Bildu, con 977 votos (el 39,61%), registraba un importante aumento frente a los 525 del año 2019, asumiendo parte de los apoyos que hasta el momento recibía la Agrupación Progresista de Sangüesa (APS), que no logró presentarse a las elecciones (tuvo 863 votos en 2019, y 4 ediles). “También creemos que ha influido el mérito del trabajo bien hecho estos años aquí y en otros ámbitos”, destacaba por su parte Miguel Erdozain, cabeza de lista de EH Bildu. “La valoración es muy positiva, agradecemos el apoyo recibido. La confianza la devolveremos trabajando lo mejor posible”, decía.

La formación abertzale crece en presencia, sube de 2 a 5 concejales. “Éramos optimistas, pensábamos que el esfuerzo tendría recompensa”. Sobre los necesarios pactos para poder acceder a la alcaldía, esperaba contar con el PSN. “Confiamos en tener su apoyo como fuerza progresista más votada. En que piense por la gente de Sangüesa en vez de tener más en cuenta intereses de otros lugares, ajenos a los sangüesinos. Nos hemos puesto a trabajar ya y nos reuniremos con su candidato para negociar y ver si llegamos a un acuerdo que favorezca a la gente”.

A LA ESPERA

El aludido por todos, José Félix Ojer, cabeza de lista del PSN, no quería mostrar sus cartas en la jornada post electoral. “Si AISS y EH Bildu llaman para hablar, la respuesta será la misma. Voy a esperar a lo que se decida desde el partido, aquí no se actuará en solitario”, afirmaba. El partido socialista regresará al salón de plenos tras dos legislaturas ausente. Recogían 221 votos (el 8,96%). “Estoy satisfecho, pero a la vez algo frustrado. Es cierto que en los pueblos se vota más a las personas que a las siglas. Para el Parlamento, el PSN ha tenido 494 votos”, comparaba. “Pero eso no me va a restar fuerzas para trabajar por el pueblo, la pena es que podríamos haber tenido más representación”.