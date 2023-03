Piden ayuda para encontrar a un caballo ciego perdido a 30 kilómetros de Sangüesa

Capote es un caballo de 21 años, ciego, que desde el lunes falta en la hípica donde vive. El animal desapareció en la localidad aragonesa de Isuerre, en la comarca de Cinco Villas, a escasos kilómetros de la muga con Navarra y a 27 de es un caballo de 21 años, ciego, que desde el lunes falta en la hípica donde vive. El animal desapareció en la localidad aragonesa de, en la comarca de Cinco Villas, a escasos kilómetros de la muga con Navarra y a 27 de Sangüesa

Su dueña, Esmeralda Ezquerro, dio el aviso en Facebook. "Es un caballo muy mayor y está totalmente ciego, no sabemos si alguien se lo ha llevado o si se ha escapado y se ha desorientado. Si alguien lo ve, hay que hablarle con tranquilidad para que no se asuste. No es normal que se haya separado de la manada, los que me conocéis sabéis que él lo es todo para mi".

Si alguien sabe del paradero del animal, su dueña ha facilitado un número de contacto (696 38 34 30) o la dirección del bar El Balcón de Onsella, en Isuerre.